نجم دفاع اليابان يرحل عن مانشستر سيتي صوب الدوري الألماني

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني عن تعاقده مع الياباني كو إيتاكورا قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووقّع إيتاكورا على عقد يربطه بـ مونشنجلادباخ لمدة 4 مواسم مقبلة.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي سكاي أن إيتاكورا انتقل إلى مونشنجلادباخ مقابل 5 ملايين يورو.

ولعب إيتاكورا معارًا إلى شالكه الموسم الماضي وساهم في عودته للدوري الألماني الممتاز.

وصرّح رولاند فيركوس المدير الرياضي لـ مونشنجلادباخ: "كو لاعب سريع للغاية ومنضبط تكتيكيًا ويجيد اللعب في عدة مراكز في خط الدفاع، كما يجيد اللعب في خط الوسط الدفاعي".

وأضاف: "وصلته عدة عروض جذابة، وهذا يجعلني سعداء لأنه اختارنا، إنه جزء مهم من خططنا".

إيتاكورا (25 عامًا) بدأ مسيرته في كاوازاكي فرونتال وفاز معه بالدوري الياباني.

وانتقل إيتاكورا إلى مانشستر سيتي في 2019، لكنه لم يشارك معه وخرج معارا لـ جرونينجن الهولندي الذي فاز معه بأفضل لاعب في الموسم بالفريق.

ثم قضى إيتاكورا إعارة ناجحة في شالكه الموسم الماضي خاض خلالها 31 مباراة وساهم في تتويجه بدوري القسم الثاني.

ويمتلك إيتاكورا 12 مباراة دولية مع اليابان، وشارك معه في كوبا أمريكا 2019.

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