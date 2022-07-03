الثالث.. نوتنجهام فورست يضم ظهير تروا

الأحد، 03 يوليه 2022 - 17:17

كتب : FilGoal

جوليان بيانكوني - نيمار

أعلن نادي نوتنجهام فورست عن ثالث صفقاته الصيفية، بتعاقده مع الفرنسي جوليان بيانكوني قادمًا من تروا.

ووقّع على بيانكوني على عقد يربطه بـ نوتنجهام فورست لمدة 3 سنوات.

وتصل قيمة الصفقة وفقًا للتقارير إلى 10 ملايين يورو.

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وسبق لـ نوتنجهام فورست التعاقد خلال سوق الانتقالات الصيفية مع النيجيري تايو أونيي، والحارس الإنجليزي دين هندرسون.

ويجيد بيانكوني اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

اللاعب صاحب الـ 22 عامًا ساهم في بقاء تروا بالدوري الفرنسي الممتاز الموسم الماضي.

وبدأ بيانكوني مسيرته الاحترافية في موناكو وشارك مع فريقه الأول في 7 مباريات.

وخرج بيانكوني معارًا لـ سيركل بروج البلجيكي بين 2019 و2021، قبل أن ينتقل إلى تروا في 2021 مقابل 2,5 مليون يورو.

وسبق لـ بيانكوني المشاركة بقميص منتخب فرنسا تحت 19 عامًا، لكنه لم يمثل المنتخب الأول حتى اللحظة.

وصرّح بيانكوني: "أنا سعيد بالانضمام إلى نوتنجهام فورست بعد تجربتي المميزة رفقة تروا".

وأضاف: "أدرك أنه نادٍ كبير ومعروف حول أوروبا، أنا متحمس للغاية للانضمام إليه، لديه قاعدة جماهيرية هائلة وتاريخ كبير".

وأتم: "تحدثت مع المدرب ومن الجلي أننا في انتظار أوقات مثيرة، أتطلع للانضمام إلى زملائي وأن يبدأ الدوري الإنجليزي".

فيما صرّح ستيف كوبر المدير الفني لـ نوتنجهام فورست: "جوليان مدافع موهوب للغاية وقد اجتذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية".

"لقد أثبت قدرته على اللعب في المستوى العالي في فرنسا وبلجيكا خلال السنوات الماضية، وهو يدرك ما نرغب في بنائه في نوتنجهام فورتس في الدوري الإنجليزي".

"إنه مدافع متعدد الاستخدمات وسيكون إضافة قوية لخطنا الخلفي أو لمركز الظهير الأيمن، نرحب به في نوتنجهام فورست".

ويعود نوتنجهام فورست للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 23 عامًا.

ويفتتح نوتنجهام فورست مبارياته في الدوري الإنجليزي يوم 6 أغسطس بمواجهة نيوكاسل يونايتد.

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