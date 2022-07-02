توتي يتحدث عن إمكانية ضم روما لـ رونالدو وديبالا

السبت، 02 يوليه 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

توتي

تحدث فرانشيسكو توتي أسطورة روما الإيطالي عن إمكانية ضم النادي لكل من كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا في سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم رونالدو مؤخرا بالانتقال للجيالوروسي، بل وتحدد اليوم الذي سيوقع فيه تعاقده مع روما. (طالع التفاصيل)

وقال توتي عبر صحيفة "كورييري ديلو سبورت الإيطالية: "ضم رونالدو؟ لم أصدق الأمر أبدا، أعلم الوضع الحالي، إذا كان الأمر صحيح، ليكن، سيكون كل مشجعي روما متحمسين".

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وفجرت صحيفة "ذا تايمز" مفاجأة برغبة البرتغالي في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر بعد موسم واحد فقط.

وعن إمكانية ضم الأرجنتيني باولو ديبالا أجاب قائلا: "كان ذلك ممكنا، ممكنا جدا. حدثت أشياء أخرى واختفى. سيذهب إلى مكان آخر، كنت آمل أن يأتي إلى روما. كانت هناك محادثة لكنني لا أعرف ما قيل".

ولا زال مستقبل الأرجنتيني غير محسوما إذ يعد ميلان وإنتر أبرز المهتمين بضمه.

وأتم عن ضم فراتيسي من ساسولو قائلا: "إنها عملية محتملة، والمسؤولون التنفيذيون يتحدثون عنها، وتقييم بعض المواقف. قد يكون كريستيان فولباتو جزءا منها".

وحقق روما لقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المنقضي، وسينافس الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

واحتل الذئاب المركز السادس في الدوري الإيطالي تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

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