لاعب روما السابق: النادي سيعلن صفقة رونالدو في 7 يوليو

الخميس، 30 يونيو 2022 - 19:57

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يستعد روما للإعلان عن صفقة ضخمة بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو وفقا لأنجيلو دي ليفيو نجم نادي العاصمة الإيطالية السابق.

ويتبقى لرونالدو عاما في تعاقده مع مانشستر يونايتد الذي انضم له الموسم الماضي قادما من يوفنتوس.

وقال دي ليفيو في تصريحات لبرنامج "ريتسبورت" الإيطالي: "أعرف من مصادر مختلفة أن روما يحاول التعاقد مع كريستيانو رونالدو وأن 7 يوليو قد يكون تاريخ الإعلان عن الصفقة".

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وأضاف " تحدثت مع صديق عن طريق الصدفة واكتشف المفاوضات مع كريستيانو في عشاء قبل بضعة أيام".

وتابع " شخص موثوق شدد لي على أن روما يحاول الحصول على كريستيانو رونالدو بكل الوسائل، هناك بعض الخلاف من أجل حقوق الصورة، لكنني أعلم أنه سيغادر يونايتد".

دي ليفيو أحد أبناء أكاديمية روما لعب بقميص الفريق الأول لذئاب العاصمة في موسم 1984_1985 كما ارتدى قمصان أندية فيورنتينا وبادوفا ويوفنتوس وريجينا.

صحيفة "ريكورد" البرتغالية ذكرت في تقرير سابق أن رونالدو يخشى أن مدربه الجديد في مانشستر يونايتد تين هاج لا يملك أسلحة للقتال على اللقب في الموسم المقبل ما يدفعه للرحيل عن النادي الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الملقب بصاروخ ماديرا تحدث أكثر من مرة مع تين هاج ويثق في الكرة الهجومية التي يريد المدرب الهولندي تقديمها.

لكن عجز إدارة يونايتد حتى الآن في سوق الانتقالات وعدم ضمه لأي صفقة جديدة جعله يشعر بالغضب ويفكر في الرحيل.

صاحب الـ37 عاما شارك خلال 39 مباراة وسجل 24 هدفا وصنع 3 أهداف خلال الموسم المنقضي مع مانشستر يونايتد.

وسيلعب رونالدو مجددا تحت قيادة جوزيه مورينيو حال اتمام الصفقة بشكل رسمي إذ سبق له اللعب تحت قيادته في صفوف ريال مدريد خلال 164 مباراة سجل رونالدو خلالهم 168 هدفا وصنع 49 آخرين.

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