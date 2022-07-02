الصفقة الأولى.. تاركوفسكي يعزز دفاعات إيفرتون بعد 6 سنوات مع بيرنلي

السبت، 02 يوليه 2022 - 15:04

كتب : FilGoal

تاركوفسكي لاعب إيفرتون

أتم نادي إيفرتون أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا لمنافسات الموسم المقبل 2022-2023.

وأعلن إيفرتون تعاقده مع جيمس تاركوفسكي لمدة 4 سنوات حتى نهاية يونيو 2026 في صفقة انتقال حر.

وانضم صاحب الـ 29 عاما لصفوف إيفرتون بعد 6 سنوات بقميص بيرنلي.

أخبار متعلقة
أثليتك: مانشستر يونايتد يتقدم على أرسنال في سباق ليساندرو مارتينيز الرياضية السعودية: التعاقد مع نونو سانتو كلف اتحاد جدة 8 ملايين يورو الصفقة الثامنة.. مونزا يستعد للمشاركة التاريخية في الدوري الإيطالي بالتعاقد مع سينسي رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح

وشارك تاركوفسكي مع بيرنلي خلال الموسم المنصرم في 37 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.

وخاض المدافع الإنجليزي 219 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 منذ انضمامه على بيرنلي قادما من برينتفورد عام 2016.

وعلى المستوى الدولي خاض تاركوفسكي مباراتين مع المنتخب الإنجليزي.

وقال تاركوفسكي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي إيفرتون: "متحمس للانضمام إلى إيفرتون. إنه ناد كبير وأتطلع حقا إلى السنوات المقبلة".

وأضاف "بالحديث مع المدرب فرانك لامبارد كان من المهم جدا أن نرى ما يريده من لاعبيه وفريقه".

واختتم "أنا شخص طموح وأريد الفوز بالمباريات وقد جئت إلى هنا لأكون ناجحا".

يذكر ان إيفرتون نجح في البقاء بالدوري بعد صراعه للنجاة من الهبوط.

واختتم فريق المدرب فرانك لامبارد منافسات الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي في المركز الـ 16 برصيد 39 نقطة.

طالع أيضا

برونزية جديدة لمصر في ألعاب البحر المتوسط

أبرز محطات صلاح مع ليفربول

سابع لاعب يرحل عن مانشستر يونايتد

رد من كيروش على أنباء "تسببه في اعتذار المدربين عن عدم قيادة مصر"

اتفاق بين الأهلي وقطر على انتقال بدر بانون

إيفرتون بيرنلي الدوري الانجليزي
نرشح لكم
أثليتك: مانشستر يونايتد يتقدم على أرسنال في سباق ليساندرو مارتينيز رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح راحل جديد عن مانشستر يونايتد.. دين هندرسون إلى نوتنجام معارا إيدرسون: لا ألمس الكرة في 90% من مباريات مانشستر سيتي المدير الرياضي لـ ليدز يونايتد: رومانو يعرف عن صفقة رافينيا أكثر مني.. وهنا يتفوق اللاعب على نيمار حوار - صلاح بعد التجديد: سأفتقد ماني وأتطلع للعب مع نونيز.. والكل يصبح أفضل بعد الثلاثين بعد تجديد عقد صلاح مع ليفربول.. ما ترتيبه بين أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي كلوب: ما قدمه صلاح من عمل الأساطير.. والأشياء الأفضل تستحق الانتظار
أخر الأخبار
الصفقة الأولى.. تاركوفسكي يعزز دفاعات إيفرتون بعد 6 سنوات مع بيرنلي 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أثليتك: مانشستر يونايتد يتقدم على أرسنال في سباق ليساندرو مارتينيز ساعة | الدوري الإنجليزي
الرياضية السعودية: التعاقد مع نونو سانتو كلف اتحاد جدة 8 ملايين يورو ساعة | الوطن العربي
الصفقة الثامنة.. مونزا يستعد للمشاركة التاريخية في الدوري الإيطالي بالتعاقد مع سينسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سيواصل بعد الـ40.. رايو فايكانو يتعاقد مع دييجو لوبيز 2 ساعة | الدوري الإسباني
دورة ألعاب البحر المتوسط – بسمة إبراهيم تحصد برونزية جديدة لـ مصر 3 ساعة | رياضات أخرى
تعب من السحر.. التشيلي فالديفيا يعلن اعتزال كرة القدم 3 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 2 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريش 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة