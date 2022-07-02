الصفقة الأولى.. تاركوفسكي يعزز دفاعات إيفرتون بعد 6 سنوات مع بيرنلي

أتم نادي إيفرتون أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا لمنافسات الموسم المقبل 2022-2023.

وأعلن إيفرتون تعاقده مع جيمس تاركوفسكي لمدة 4 سنوات حتى نهاية يونيو 2026 في صفقة انتقال حر.

وانضم صاحب الـ 29 عاما لصفوف إيفرتون بعد 6 سنوات بقميص بيرنلي.

وشارك تاركوفسكي مع بيرنلي خلال الموسم المنصرم في 37 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.

وخاض المدافع الإنجليزي 219 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 منذ انضمامه على بيرنلي قادما من برينتفورد عام 2016.

وعلى المستوى الدولي خاض تاركوفسكي مباراتين مع المنتخب الإنجليزي.

وقال تاركوفسكي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي إيفرتون: "متحمس للانضمام إلى إيفرتون. إنه ناد كبير وأتطلع حقا إلى السنوات المقبلة".

وأضاف "بالحديث مع المدرب فرانك لامبارد كان من المهم جدا أن نرى ما يريده من لاعبيه وفريقه".

واختتم "أنا شخص طموح وأريد الفوز بالمباريات وقد جئت إلى هنا لأكون ناجحا".

يذكر ان إيفرتون نجح في البقاء بالدوري بعد صراعه للنجاة من الهبوط.

واختتم فريق المدرب فرانك لامبارد منافسات الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي في المركز الـ 16 برصيد 39 نقطة.