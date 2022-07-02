أثليتك: مانشستر يونايتد يتقدم على أرسنال في سباق ليساندرو مارتينيز

دخل مانشستر يونايتد بقوة في سباق ضم مدافع أياكس ليساندرو مارتينيز خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها نُشر اليوم السبت أن يونايتد دخل في الصفقة بقوة ليزاحم أرسنال بناء على طلب من مدرب الفريق إريك تين هاج.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد عرض 40 مليون يورو وهو المبلغ ذاته الذي عرضه أرسنال على أياكس الأسبوع الماضي.

لكن يرغب أياكس في الحصول على 50 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن ارسنال يؤمن أن بنود التعاقد الشخصية لن تمثل أي مشكلة لكنه أشار إلى أن بعض المصادر ذكرت أن مارتينيز يفضل الانضمام إلى يونايتد للاجتماع بمدربه تين هاج مجددا.

لكن المدافع الأرجنتيني حتى الآن لم يتخذ قراره النهائي.

ويستطيع مارتينيز اللعب كظهير أيسر كذلك وفي وسط الملعب وخاض مع أياكس 120 مباراة منذ الانضمام للفريق في 2019.

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