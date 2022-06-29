خبر في الجول – سواريش يوقع عقد تدريب الأهلي.. واستحداث منصب جديد في جهازه الفني

وقع ريكاردو سواريش المدرب البرتغالي على عقد تدريب النادي الأهلي بشكل رسمي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سواريش وقع على عقد لمدة موسمين، بالإضافة لاستكمال الموسم الجاري.

واتفق سواريش مع الأهلي على اصطحاب خمسة مساعدين في الجهاز الفني، بواقع مدرب عام، ومدرب لحراس المرمى، ومعد بدني، ومحلل أداء، وأخصائي فسيولوجي.

يتكون هذا الخماسي من ماوريسيو فاس المدرب المساعد، وبيدرو جيماريش مدرب الأحمال، وراؤول فاريا محلل الأداء، وباولو لوبو مدرب حراس المرمى، على أن يتحدد الأخصائي الفسيولوجي لاحقا.

وسيتواجد منصب الأخصائي الفسيولوجي في الجهاز الفني للنادي الأهلي لأول مرة، إذ سيكون منوطا بمراقبة القياسات البدنية للاعبين، والوقاية ضد إصاباتهم باستخدام الأجهزة التي توفرها شركة كرة القدم في الأهلي.

رحل بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي يوم 13 يونيو الجاري وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني لحين تعيين الجهاز الفني الجديد.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

تولى بعدها سامي قمصان مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

فاز قمصان مع الأهلي عن إيسترن كومباني وغزل المحلة في الدوري وبيراميدز في الكأس وتعادل مع الزمالك في الدوري.

وحدد الأهلي معايير اختياره للمدرب الذي سيخلف بيتسو موسيماني.

تصعبت المفاوضات بعدها مع روي فيتوريا بعدها بسبب المقابل المادي حسبما كشف مصدر في الأهلي لـ FilGoal.com.

وأضاف المصدر "هناك مدرب كبير وافق على تدريب الأهلي، وهو اسم مبهر، ولكنه طلب 6 مليون يورو، أي ما يساوي 200 مليون جنيه مصري، وبالتالي كان من المستحيل التعاقد معه".

وعلم FilGoal.com في 26 يونيو أن الأهلي اتفق مع سواريش على تدريب الفريق.

وأخيرا، أعلن جيل فيسينتي صباح أمس الثلاثاء عن فسخ التعاقد مع ريكاردو سواريش ومساعديه.

وذكر جيل فيسنتي في بيان رسمي:

"بعد التوصل لاتفاق على رحيل المدرب ريكاردو سواريش، جيل فيسنتي يعلن فسخ عقد المدير الفني.

ويثني جيل فيسنتي على عمل واحترافية ريكاردو سواريش خلال رحلته مع النادي، واسمه سيكون خالدًا دائمًا في تاريخ نادينا.

المساعدون ماوريسيو فاز، راؤول فاريا، باولو لوبو، بيدرو جيمارايش أنهوا عقودهم أيضا مع جيل فيسنتي.

جيل فيسنتي يتمنى الأفضل لهم جميعا في المستقبل".

وقاد سواريش -47 عاما- فريق جيل فيسنتي البرتغالي والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

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وحصد جيل فيسينتي المركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراجا.

وفاز جيل فيسنتي تحت قيادة سواريش الموسم الماضي في 13 مباراة بينما تعادل 12 مرة وخسر 9 مرات في الدوري.

ويقود سواريش الفريق البرتغالي منذ نوفمبر 2020 وينتهي تعاقده في صيف الموسم المقبل 2023.

ويقود الأهلي في الفترة الحالية سامي قمصان كمدير فني مؤقت بعد رحيل بيتسو موسيماني.

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