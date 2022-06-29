اتحاد الكرة يعلن مواجهة مالاوي في الإسكندرية بحضور جماهيري كامل

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 20:08

كتب : أحمد الخولي

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أعلن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام مساء اليوم الأربعاء قراره بالموافقة على إقامة مباراة مصر ومالاوي في استاد الإسكندرية.

واجتمع اتحاد الكرة اليوم وأصدر عدة قرارات كان من بينها الموافقة على مواجهة مالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في الإسكندرية بحضور كامل السعة الجماهيرية للملعب بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ويتسع استاد الإسكندرية لـ20 ألف متفرج.

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ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منافسه مالاوي في ثالث جولات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في شهر سبتمبر المقبل.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن إثيوبيا صاحبة الصدارة ومالاوي الوصيفة وغينيا الثالثة.

كما قرر اتحاد الكرة مخاطبة الجهات الأمنية لطلب حضور 5 آلاف مشجع في مباريات كأس مصر أسوة بما يحدث في الدوري.

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