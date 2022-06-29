الفوز الثالث على التوالي.. بيراميدز يواصل انتصاراته في الدوري ويهزم إنبي

واصل بيراميدز انتصاراته في الدوري المصري بعد التغلب على إنبي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 23.

وحقق بيراميدز بذلك انتصاره الثالث على التوالي في الدوري، بعد الفوز على إنبي بهدف إريك تراوري بالمباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

ونجح صاحب الأرض في تحقيق فوزه الأول على إنبي بعدما فشل في الفوز بآخر ثلاث مباريات بينهما في مسابقة الدوري.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي بيراميدز ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى في العشر دقائق الأولى.

وباغت مصطفى شلبي لاعب إنبي دفاعات بيراميدز بتسديدة قوية في الدقيقة 13 ولكن ارتطمت بالمدافعين وتحولت إلى ركنية.

وسجل عبد الله السعيد هدفا رائعا في الدقيقة 15 ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وأبعد محمود جاد حارس مرمى إنبي في الدقيقة 19 ركلة ركنية لبيراميدز نفذها عبد الله السعيد.

وتألق جاد في الدقيقة 26 بإبعاد تسديدة قوية من فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

وشهدت الدقيقة 36 أخطر فرص إنبي بعد استقبال عبد الرحمن عماد الكرة من ركلة ركنية وسددها أرضية زاحفة ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر.

وانفرد فخر الدين بن يوسف بالمرمى تماما في الدقيقة 41 ولكن سدد كرة ضعيفة تصدى لها محمود جاد بسهولة.

وكاد إنبي أن يتقدم قبل ثواني من نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من مصطفى شلبي ولكن أنقذها الشناوي.

وفي الشوط الثاني كاد جون إيبوكا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 52 بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر.

وسدد بعدها رمضان صبحي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن حولها جاد بطريقة رائعة إلى ركلة ركنية.

وحول أحمد سامي ركنية عبد الله السعيد برأسية في الدقيقة 65 ولكن مرت أعلى العارضة بقليل.

واستقبل إريك تراوري تمريرة بينية رائعة من وليد الكارتي في الدقيقة 82 وحولها إلى هدف أول قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل.

وبعد دقيقتين احتسب حكم اللقاء هدف تراوري معلنا تقدم بيراميدز بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي من 23 مباراة.

أما إنبي فتجمد رصيده عند 26 نقطة بعد الهزيمة الثانية على التوالي.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش يوم الثلاثاء 12 من يوليو المقبل ضمن مباريات الجولة 24.

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