تعرف على مساعدي سواريس الأربعة المنتظرين في الأهلي

وصل البرتغالي ريكاردو سواريس إلى القاهرة منذ ساعات قليلة تمهيدا لتولي مهمة تدريب الأهلي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اتفاق بين الأهلي وسواريسلتدريب الفريق.

وعلم FilGoal.com أن سواريس سيعقد اجتماعا مع محمود الخطيب رئيس النادي وياسين منصور رئيس شركة كرة القدم gتوقيع عقود بشكل رسمي تمهيدا لبدء مهام عمله 1 يوليو، بالتزامن مع تولي شركة الكرة مسؤولية إدارة قطاع كرة القدم بالنادي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن ريكاردو سواريس سيأتي برفقة ثلاثة مساعدين إلى القاهرة.

يتكون هذا الثلاثي من ماوريسيو فاس المدرب المساعد، وبيدرو جيماريش مدرب الأحمال، وراؤول فاريا محلل الأداء.

ويبقى مصير ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى الحالي في القلعة الحمراء معلقا وفي حال رحيله عن النادي فإن باولو لوبو سيحل مكانه.

نستعرض معا تاريخ الرباعي المحتمل تواجده في الأهلي مع ريكاردو سواريس

ماوريسيو فاس

مدرب برتغالي سيتواجد في منصب المدرب المساعد، ولد في 30 سبتمبر 1982 وعمره 39 عاما.

اعتاد الظهور في دور الرجل الثاني دائما ولم يسبق له الإشراف على تدريب أي فريق.

البداية كانت مع نادي فيزيلا البرتغالي خلال الفترة من يناير 2015 إلى ديسمبر 2016.

ثم انتقل بعدها إلى تشافيس البرتغالي في الدرجة الثانية حتى 30 يونيو 2017 حيث عمل مع سواريس.

ومنه إلى ديبورتيفو أفيش لمدة عشرة أشهر وانتهت رحلته في بداية أكتوبر.

وتواجد بعد ذلك في أكاديميكا كويمبرا من نوفمبر 2017 حتى إبريل 2018.

ثم إلى سبورتينج كوفيلها ولكن من يوليو 2019 حتى ديسمبر من نفس العام ومنه مباشرة إلى موريرينسي حتى نوفمبر 2020.

وانضم ماوريسيو إلى سواريس في جيل فيسينتي من 13 نوفمبر 2020 حتى إنهاء التعاقد قبل أيام قليلة.

عمل الثنائي معا منذ فترته في تشافيس وحتى جيل فيسينتي ومن المنتظر تواجده معه في الأهلي.

بيدرو جيماريش

مدرب الأحمال البرتغالي حصل على رخصة التدريب B من الاتحاد الأوروبي.

ولد في جيماريش 12 مايو 1990، وعمره 32 عاما.

عمل كمدرب أحمال لناشئي فيتوريا جيماريش تحت 17 عاما و19 عاما من 2011 إلى 2013.

ثم كمدرب مساعد في فيانينسي وبشكل مؤقت في بيدراس سالجادس البرتغالي وفيلجويراس البرتغالي.

وعاد كمدرب أحمال لمنتخب البرتغال تحت 19 و20 عاما خلال الفترة من يناير 2019 ونوفمبر 2020.

راؤول فاريا

محلل أداء ولد في 22 مايو 1984 وعمره 38 عاما.

عمل في أندية ريو دي موينس وموريرينسي من 2016 إلى 2020.

وانضم بعدها إلى جيل فيسينتي مع سواريس من نوفمبر 2020 حتى رحيله.

باولو لوبو

مدرب حراس المرمى ولد في 24 إبريل 1987 وعمره 35 عاما.

عمل في الفريق الرديف لفيتوريا جيماريش خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019.

انضم بعدها إلى سواريس بعدها في موريرينسي ثم جيل فيسينتي وأعلن النادي البرتغالي رحيله عن النادي بجانب مدربه.

ماذا حدث بعد رحيل موسيماني؟

رحل بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي يوم 13 يونيو الجاري وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني لحين تعيين الجهاز الفني الجديد.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

تولى بعدها سامي قمصان مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

فاز قمصان مع الأهلي عن إيسترن كومباني وغزل المحلة في الدوري وبيراميدز في الكأس وتعادل مع الزمالك في الدوري.

وحدد الأهلي معايير اختياره للمدرب الذي سيخلف بيتسو موسيماني.

وتصعبت المفاوضات مع روي فيتوريا بعدها بسبب المقابل المادي حسبما كشف مصدر في الأهلي لـ FilGoal.com.

وأضاف المصدر "هناك مدرب كبير وافق على تدريب الأهلي، وهو اسم مبهر، ولكنه طلب 6 مليون يورو، أي ما يساوي 200 مليون جنيه مصري، وبالتالي كان من المستحيل التعاقد معه".

وعلم FilGoal.com في 26 يونيو أن الأهلي اتفق مع سواريس على تدريب الفريق.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "توصلنا لاتفاق نهائي مع ريكاردو سواريس لتدريب الفريق".

وأضاف "نرغب في استمرار سيد عبد الحفيظ وسامي قمصان وميشيل يانكون رفقة الجهاز الجديد الذي سيختاره المدرب".

وواصل "سيتولى ريكاردو تدريب الفريق لمدة موسمين".

اقرأ:من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس

وعلم FilGoal.com أن ريكاردو سواريس سيأتي برفقة ثلاثة مساعدين إلى القاهرة وهم ماوريسيو فاس المدرب المساعد، وبيدرو جيماريش مدرب الأحمال، وراؤول فاريا محلل الأداء.

ويبقى مصير ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى الحالي في القلعة الحمراء معلقا وفي حال رحيله عن النادي فإن باولو لوبو سيحل مكانه.

وذكر بعدها مصدر مقرب من سواريس في وقتٍ سابق لـ FilGoal.com أنه اجتمع بادارة جيل فيسنتي صباح الإثنين الماضي لإنهاء التعاقد.

وأضاف "سواريس سيصل القاهرة يوم الأربعاء وبنسبة كبيرة سيتواجد في مباراة سموحة لمشاهدتها من المدرجات".

وأخيرا، أعلن جيل فيسينتي صباح اليوم الثلاثاء عن فسخ التعاقد مع ريكاردو سواريس ومساعديه.

وذكر جيل فيسنتي في بيان رسمي:

"بعد التوصل لاتفاق على رحيل المدرب ريكاردو سواريس، جيل فيسنتي يعلن فسخ عقد المدير الفني.

ويثني جيل فيسنتي على عمل واحترافية ريكاردو سواريس خلال رحلته مع النادي، واسمه سيكون خالدًا دائمًا في تاريخ نادينا.

المساعدون ماوريسيو فاز، راؤول فاريا، باولو لوبو، بيدرو جيمارايش أنهوا عقودهم أيضا مع جيل فيسنتي.

جيل فيسنتي يتمنى الأفضل لهم جميعا في المستقبل".

وقاد سواريس -47 عاما- فريق جيل فيسنتي البرتغالي والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

اقرأ:ريكاردو سواريس.. الأفضل في البترتغال لحل المشاكل بأسرع وقت ومورينيو مثله الأعلى

وحصد جيل فيسينتي المركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراجا.

وفاز جيل فيسنتي تحت قيادة سواريس الموسم الماضي في 13 مباراة بينما تعادل 12 مرة وخسر 9 مرات في الدوري.

ويقود سواريس الفريق البرتغالي منذ نوفمبر 2020 وينتهي تعاقده في صيف الموسم المقبل 2023.

ويقود الأهلي في الفترة الحالية سامي قمصان كمدير فني مؤقت بعد رحيل بيتسو موسيماني.

طالع أيضا:

خاص – موعد بداية عمل سواريس مع الأهلي

خاص – استبعاد ثنائي الأهلي من لقاء سموحة

حوار مرموش – صلاح ومنتخب مصر وبانينكا وعروض إنجلترا

خاص – موعد وصول خبير لجنة التحكيم الأجنبي

مدرب مصر - قائد نجاحات سويسرا الأخيرة