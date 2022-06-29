في الجول يكشف موعد وصول كلاتنبرج إلى القاهرة للاجتماع والتعاقد مع اتحاد الكرة

يصل مارك كلاتنبرج الحكم الإنجليزي الشهير إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن كلاتنبرج سيصل إلى القاهرة مساء اليوم تمهيدا للاجتماع مع مسؤولي اتحاد الكرة القدم.

وذلك قبل إتمام التعاقد بين الطرفين ليتولى الحكم الإنجليزي مهمة تطوير منظومة الحكام المصرية.

ومن المنتظر أن يتم استقبال كلاتنبرج بشكل رسمي في مطار القاهرة من قبل مسؤولي اتحاد الكرة.

على أن يكون الاجتماع بين الطرفين غدا الخميس لإتمام الاتفاق.

وكان كلاتنبرج قد أعلن في فبراير 2017 عن ترك منصبه كحكم في الدوري الإنجليزي، من أجل منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفا لمواطنه هاوارد ويب.

وفي فبراير 2019 انتقل كلاتنبرج إلى الصين ليصبح أحد الحكام المحترفين هناك، ثم تولى مسؤولية منظومة الحكام في اليونان في يوليو 2020.

ويتولى عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي.

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