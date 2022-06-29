خبر في الجول - استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة لقاء سموحة.. والأسباب

يغيب عمرو السولية وبدر بانون عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في ختام الجولة 23 من الدوري المصري.

ولم يعلن سامي قمصان قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الفريق السكندري مساء اليوم الأربعاء في التاسعة والنصف مساءً.

وحسبما علم FilGoal.com فأن السولية يغيب لإراحته بسبب شعوره بالإجهاد.

وخاض السولية الموسم الجاري بقميص الأهلي 26 مباراة وسجل 3 وصنع 4 في جميع المسابقات، وتواجد في مباراتي الزمالك وغزل المحلة.

فيما خرج المدافع المغربي من القائمة رغم جاهزيته من الناحية الطبية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن نادي قطر تقدم بعرض للأهلي يطلب خلاله التعاقد مع المدافع المغربي للفريق الأحمر.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تلقينا عرضا من نادي قطر القطري لشراء بدر بانون خلاص فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف "العرض قيمته 2.5 مليون دولار، و3 ملايين دولار شاملة المتغيرات والإضافات في الصفقة".

ولعب بانون البالغ من العمر 28 عاما مع الأهلي 51 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وفاز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا مرة، والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة، وحصل أيضا على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرة.

وتعرض بدر بانون للإصابة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021 الماضي، غاب بسببها عن الملاعب لأكثر من 5 شهور قبل أن يعود منذ عدة أسابيع من جديد للمشاركة مع الأحمر.

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