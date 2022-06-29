خبر في الجول - بعد وصوله.. اجتماع بين سواريس والخطيب وموعد بداية عمله مع الأهلي

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 14:16

كتب : أحمد الخولي

ريكاردو سواريس - المدير الفني البرتغالي

وصل إلى القاهرة منذ ساعات قليلة ريكاردو سواريس المدير الفني البرتغالي تمهيدا لتولي مهمة تدريب الأهلي.

وتوصل سواريس إلى اتفاق مع الأهلي لتدريب الفريق الأحمر، وفقا لما كشفه FilGoal.com في وقت سابق.

وعلم FilGoal.com أن سواريس سيعقد اجتماعا مع محمود الخطيب رئيس النادي وياسين منصور رئيس شركة كرة القدم.

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وذلك من أجل توقيع عقود بشكل رسمي تمهيدا لبدء مهام عمله 1 يوليو، بالتزامن مع تولي شركة الكرة مسؤولية إدارة قطاع كرة القدم بالنادي.

وأعلن نادي جيل فيسنتي البرتغالي رحيل سواريس بشكل رسمي عن الفريق أمس الثلاثاء.

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وذكر مصدر مقرب من سواريس في وقتٍ سابق لـ FilGoal.com أنه اجتمع بادارة جيل فيسنتي صباح الإثنين لإنهاء التعاقد.

وأضاف "سواريس سيصل القاهرة يوم الأربعاء وبنسبة كبيرة سيتواجد في مباراة سموحة لمشاهدتها من المدرجات".

وكان مصدر من الأهلي قد كشف لـ FilGoal.com عن وصول النادي لاتفاق مع سواريس ليكون مدربا للفريق في الفترة المقبلة.

وقاد سواريس -47 عاما- فريق جيل فيسنتي البرتغالي والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

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وحصد جيل فيسينتي المركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراجا.

وفاز جيل فيسنتي تحت قيادة سواريس الموسم الماضي في 13 مباراة بينما تعادل 12 مرة وخسر 9 مرات في الدوري.

ويقود سواريس الفريق البرتغالي منذ نوفمبر 2020 وينتهي تعاقده في صيف الموسم المقبل 2023.

ويقود الأهلي في الفترة الحالية سامي قمصان كمدير فني مؤقت بعد رحيل بيتسو موسيماني.

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