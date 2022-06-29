أمير مرتضى: مباراة سيراميكا ليست الأخيرة لـ بنشرقي.. وسنحقق مع طارق وأبو جبل

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 00:35

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور

شدد أمير مرتضى المشرف على كرة القدم في نادي الزمالك أن مباراة سيراميكا كليوباترا ليست الأخيرة للمغربي أشرف بنشرقي مع الفريق الأبيض.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وخسر سيراميكا أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ23 من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى عقب اللقاء لقناة أون تايم سبورتس: "مباراة سيراميكا ليست الأخيرة لـ بنشرقي مع الزمالك، هو يؤدي معنا بشكل إيجابي واحترافي وإذا كانت رغبته هي الرحيل فهو يلعب بشكل جيد حتى نهاية تعاقده".

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وأضاف "هناك تحقيق في الوقت الحالي مع أبو جبل وطارق حامد لمعرفة نوعية الإصابات التي تظهر بشكل مفاجئ وتستمر لأكثر من 50 يوما، وسنعلن نتائج هذل التحقيق".

وأكمل "لدينا غيابات كثيرة وكنا متوقعين أن يسجل سيراميكا في الشوط الثاني لذلك فيريرا طالب اللاعبين بحسم اللقاء مبكرا وكان من المهم أن نحقق الفوز".

وواصل "اللاعبين المصابين إصابات معروفة بدأوا في العودة بشكل تدريجي للفريق، والباقي يحارب من أجل العودة".

وأتم تصريحاته "هناك روح ونظام وشخصية في الفريق وكل الشباب لعبوا بشكل رجولي في وجود الكبار لحين عودة جميع الغائبين".

وأكد بنشرقي أن مباراة الزمالك ضد سيراميكا ليست الأخيرة له مع الفريق الأبيض. (طالع التفاصيل)

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