تياجو سيلفا إلى نيمار: انضم لنا في تشيلسي

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 20:02

كتب : FilGoal

نيمار - لياندرو باريديس - الأرجنتين - البرازيل

طالب تياجو سليفا مدافع تشيلسي مواطنه البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان بالانضمام إلى الفريق الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

تياجو سيلفا

النادي : تشيلسي

باريس سان جيرمان

وتحدث اللاعب صاحب الـ37 عاما لموقع "جي سي" البرازيلي قائلا: "يجب أن ينضم نيمار لتشيلسي".

وأضاف "إن حدث ذلك فسيكون للأفضل، نيمار لا يحتاج إلى أي تعليق عليه".

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قبل أن يستدرك ويتم "لكن حتى الآن لا أعرف أي شيء ولكنني آمل أن يؤتي الأمر ثماره".

وتأتي تلك التصريحات في أعقاب التكهنات المنتشرة حول رحيل نيمار من سان جيرمان خلال الصيف الجاري.

وذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن نيمار يدرس الرحيل عن باريس بعد تعليقات مالك النادي ناصر الخليفي عنه.

نيمار وصل إلى النادي الباريسي صيف 2017 قادما من برشلونة في صفقة مدوية كأغلى لاعب في التاريخ بعدما دفع سان جيرمان شرطه الجزائي 222 مليون يورو.

نيمار وقع عقدًا جديدًا مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى 2025.

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