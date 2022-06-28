لإعلان قراراته.. اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماعا لمجلس الإدارة في الواحدة ظهر غدا الأربعاء.

وكشف الاتحاد المصري عن إعلان قراراته في بيان صحفي عقب الاجتماع.

وسيتم إعلان القرارات عقب الاجتماع على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة والصفحة الرسمية.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد أعلن رحيل إيهاب جلال عن قيادة منتخب مصر الفنية بعد اجتماع أقيم يوم 16 من شهر يونيو الجاري.

وجاءت قرارات اتحاد الكرة المصري عقب اجتماعه السابق كالآتي:

توجيه الشكر لإيهاب جلال من منصب المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه الفني بالكامل

العمل على تعيين مدير فني أجنبي لتدريب منتخب مصر

العمل على تعيين مدير فني أجنبي لتدريب منتخب مصر الأولمبي

العمل على تعيين مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة

العمل على تعيين خبير تحكيمي أجنبي بدءا من الموسم المقبل

تفعيل دوري الأكاديميات تحت إشراف اتحاد الكرة

العمل على إعادة حصول المدربين المصريين على شهادات تدريبية معتمدة

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