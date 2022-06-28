مباراة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط

وافق الاتحاد الإيطالي على تغيير نظام حسم لقب الدوري الإيطالي بدءا من موسم 2022-2023 حال تساوى فريقين في النقاط.

جابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي طالب منذ فترة بتغيير قاعدة حسم اللقب حال تساوى فريقين في صدارة ترتيب الدوري بنهاية الموسم.

وسيتم اللجوء لمباراة فاصلة من 90 دقيقة فقط وبدون شوطين إضافيين، حال تساوى فريقين في النقاط بنهاية الموسم.

وفي حال استمر التعادل طيلة 90 دقيقة سيلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

ولسنوات كانت قاعدة المواجهات المباشرة حاسمة في تحديد البطل، في الموسم المنقضي كان سيتوج ميلان باللقب على حساب إنتر بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة، إذا تساويا في النقاط بالجولة الأخيرة.

واستطاع الروسونيري حسم لقب الدوري الإيطالي في النهاية بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي.

وفي حال تساوى فريقين في جدول الترتيب أثناء الصراع على مقعد أوروبي ستكون المواجهات المباشرة بين الفريقين حاسمة.

وسبق أن حُسم لقب الدوري الإيطالي بمباراة فاصلة عام 1964 عندما فاز بولونيا على إنتر بنتيجة 2-0.

وأشار جرافينا أن هذا القرار ربما سيفتح الباب لخوض مباريات فاصلة في المستقبل لجعل الدوري أكثر إثارة.

وتوج نادي ميلان بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي 2021/2022 ليستعيد اللقب بعد غياب 11 سنة.

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي مواعيد جمسع مباريات الموسم المقبل 2022-2023.

وينطلق الدوري الإيطالي السبت 13 أغسطس عندما يلتقي فيرونا ونابولي.

ويبدأ ميلان حملة الدفاع عن اللقب عندما يستضيف أودينيزي.

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