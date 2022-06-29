بنشرقي: مستمر لفترة مع الزمالك.. مباراة سيراميكا ليست الأخيرة لي

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 00:18

كتب : أحمد شوقي صلاح

أشرف بنشرقي يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثاني في إنبي

أوضح أشرف بنشرقي لاعب الزمالك حقيقة رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية شهر يونيو الجاري.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وخسر سيراميكا أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ23 من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

وقال بنشرقي عقب المباراة للصحفيين في حضور مراسل FilGoal.com: "أنا مستمر لفترة مع الزمالك، ومباراة سيراميكا كليوباترا ليست الأخيرة لي مع الفريق".

وينتهي تعاقد اللاعب المغربي بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن بنشرقي أخبره أنه لا يريد الاستمرار في مصر ويفضل الانتقال إلى الدوري التركي أو القطري.

بنشرقي البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الزمالك قادما من الهلال السعودي عام 2019 وحصل على 3 ألقاب مع حامل لقب الدوري المصري.

النجم المغربي شارك خلال الموسم الحالي في 27 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 7 بجميع المسابقات.

الزمالك بنشرقي الدوري المصري
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