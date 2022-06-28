تقرير مغربي: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش بتهمة السب والقذف

وصل الصدام بين أسطورة الكرة المغربية مصطفى حجي والمدير الفني لأسود الأطلس البوسني وحيد خليلوزيتش إلى ذروته وفقا لموقع "البطولة" المغربي.

وكان خليلوزيتش قد قرر التخلي عن مصطفى حجي المدرب المساعد في جهازه الفني قبل أيام من خوض المواجهة الفاصلة أمام الكونغو بتصفيات كأس العالم 2022.

وأوضح الموقع المغربي أن حجي رفع قضية لدى النيابة العامة بمدينة مراكش ضد المدير الفني للمنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش يتهمه بالسب والقذف.

وأضاف أن الأزمة ترجع إلى تصريحات سابقة للمدرب البوسني في مؤتمر صحفي قال خلالها: " أتحمل هذا الخطأ وأنا الذي اخترته ليكون معي. قال عني إنني عجوز ولا أفهم شيئا، سأذهب بعد هذه الندوة لإجراء حصة لتقوية العضلات وتعزيز الجانب البدني".

وعمل مصطفى حجي في الطاقم الفني للمنتخب المغربي منذ مايو 2014 ورحل في مارس من العام الحالي.

وقاد خليلوزيتش المنتخب المغربي للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 عقب الفوز على الكونغو بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

ويتواجد المنتخب المغربي بالمجموعة السادسة رفقة منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.

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