عودة غير مكتملة لـ سيراميكا.. الزمالك يهزم كليوباترا في مباراة الأهداف الخمسة

حسم الزمالك نقاط المباراة الثلاث بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-2 في الجولة 23 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

سجل للزمالك: إمام عاشور وسيف الدين الجزيري وأحمد سيد "زيزو"، بينما سجل لسيراميكا كيلوباترا كل من: شادي حسين وسيف تقا.

وتلقى أحمد سامي خسارته الثانية مع سيراميكا في الدوري بعدما تعادل مع فاركو والبنك الأعلي وفاز على مصر للمقاصة والجونة وخسر من الإسماعيلي.

ووصل جوسفالدو فيريرا للانتصار رقم 25 له في الدوري مع الزمالك في الدوري خلال الولايتين من 35 مباراة، وتعادل في 6 وخسر 4.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة من 23 مباراة، بينما تراجع سيراميكا للمركز الـ 12 برصيد 26 نقطة.

ويلتقي الزمالك في الجولة المقبلة مع المقاولون العرب، بينما يستضيف سيراميكا ضيفه الاتحاد السكندري.

التشكيل

واصل جوسفالدو فيريرا الاعتماد على الشباب، بتواجد الثلاثي حسام عبد المجيد ومحمد طارق وسيد عبد الله "نيمار" لتعويض الغيابات.

وبدأ التونسي سيف الدين الجزيري في الهجوم بعدما سجل ثنائية في المباراة الماضية ضد البنك الأهلي.

في المقابل بدأ باسم مرسي وشادي حسين في هجوم سيراميكا كليوباترا تحت قيادة أحمد سامي.

وصف المباراة

بدأ الزمالك اللقاء سريعا بحثا عن هدف أول، في الدقيقة 6 أرسل أحمد سيد زيزو عرضية متقنة من الجهة اليمنى بعد توغل وتسديدة على الطائر من إمام عاشور كادت أن تسكن الشباك لكن تصدى لها عامر عامر ببراعة وأبعدها بأطراف أصابعه لركلة ركنية.

بعد مرور ربع ساعة من بداية اللقاء أرسل باسم مرسي عرضية من الجهة اليمنى، وسددها شادي حسين ومرت كرته بجوار القائم.

طالب لاعبو سيراميكا كيلوباترا باحتساب ركلة جزاء بسبب عرقلة من محمود حمدي "الونش"، وبالفعل طالع إبراهيم نور الدين تقنية الفيديو لكنه رفض احتساب ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 24 ومن تمريرة ثنائية بين مصطفى سعد "ميسي" وباسم مرسي، سدد الأخير كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمد عواد بسهولة.

واهتزت الشباك لأول مرة في الدوري بتسديدة من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء وارتطمت بأقدام الدفاع وسكنت الشباك في الدقيقة 27.

هدف هو الرابع لإمام عاشور في الدوري الموسم الجاري خلال 22 مباراة.

والأول للاعب الوسط منذ الجولة 13 ضد مصر للمقاصة في التاسع من أبريل الماضي.

كاد مصطفى ميسي أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 33 بعدما راوغ داخل منطقة الجزاء ثنائي دفاع الأبيض لكن تسديدته مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 37 مرر ميسي عرضية أرضية من الجهة اليسرى إلى أحمد محسن الذي سدد كرة لم تهدد خطورة على مرمى عواد.

وقبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول، زاد التونسي سيف الدين الجزيري من النتيجة لتصبح 2-0 للزمالك بعدما تابع كرة مرتدة من عامر عامر عقب تسديدة إمام عاشور في الشباك.

هدف هو الثالث للتونسي بقميص الزمالك في آخر مباراتين، بعدما سجل 2 فقط من قبل في 25 مباراة.

وكاد إمام عاشور أن يعزز من تقدم الزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن تسديدته من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

بين شوطي المباراة نشبت مشادة بين ثنائي سيراميكا، عامر عامر ومحمد إبراهيم مع إبراهيم نور الدين اعتراضا على قراراته في الشوط الأول، وتحصل على بطاقة صفراء الثنائي.





























































































































































































الشوط الثاني

دفع أحمد سامي في الشوط الثاني بصالح جمعة الذي يخوض مباراته الثانية هذا الموسم ومصعب البطاط بدلا من علاء عطا وباسم مرسي.

تأثير الثنائي البديل ظهر سريعا.

البطاط أرسل عرضية متقنة ورأسية من محمد إبراهيم مرت بجوار القائم في الدقيقة 46.

وبعد دقيقتين، تمريرة طولية من صالح جمعة إلى محمد إبراهيم الذي سدد أعلى من عواد لكن محمد طارق كان له بالمرصاد وشتت قبل أن تسكن الكرة في الشباك.

في الدقيقة 57 ومن مرتدة سريعة أرسل أشرف بنشرقي عرضية أرضية إلى زيزو الذي سدد كرة زاحفة سكنت شباك عامر عامر.

هدف هو الثاني عشر لزيزو في الدوري يتزعم به صدارة هدافي الدوري، وأنهى صيامه التهديفي والذي دام آخر 5 مباريات.

فيريرا أجرى تغيير أول بنزول شيكابالا بدلا من سيف الدين الجزيري في الدقيقة 60.

في الدقيقة 64 تألق حسام عبد المجيد وشتت من على خط المرمى فرصة هدف محقق لسيراميكا.

وبعد دقيقة واحدة فقط، قلص شادي حسين الفارق بتسديدة بعد مراوغة المدافع داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، مسجلا هدفه الخامس في الدوري الموسم الجاري.

في الدقيقة 69 أشرك فيريرا كل من سيف فاروق جعفر ومحمد أوناجم بدلا من أشرف روقا وسيد نيمار.

في الدقيقة 76 ردت العارضة انفرادا من شادي حسين لتظل النتيجة 3-1.

وفي الدقيقة 84 أهدر شادي حسين انفرادا آخر بغرابة إذا حاول أن يسدد كرة من فوق عواد، لكنه فطن لها وتصدى لها بسهولة.

وأشهر إبراهيم نور الدين بطاقة صفراء في وجه جوسفالدو فيريرا بداعي الاعتراض.

وأشعل سيف تقا مدافع سيراميكا اللقاء برأسية عقب عرضية من صالح جمعة مسجلا هدف الضيوف الثاني في الدقيقة 88.

وحاول لاعبو سيراميكا تعديل النتيجة لكن انتهت المباراة بفوز الأبيض وتعزيزه لصدارة ترتيب الدوري المصري.

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