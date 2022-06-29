مؤتمر سامي: الحكم لم يحتسب لنا ركلة جزاء أمام الزمالك

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 00:04

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد سامي - الصور من حساب سيراميكا كليوباترا

يرى أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا أن فريقه استحق الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك.

وخسر سيراميكا أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ23 من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي. (طالع التفاصيل)

وقال سامي عقب اللقاء في المؤتمر الصحفي: "حزين بسبب الخسارة التي تعرضنا لها أمام الزمالك وفريقي قدم مباراة جيدة".

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وأضاف "يجب أن يكون هناك عدالة في التنافس بين جميع الفرق، وليس معنى أن فريقي ليس له جمهور أن يحدث مع حدث في مباراة اليوم".

وأكمل "أهدرنا فرص كثيرة وصل عددها إلى 6 فرص حقيقية، وأشكر لاعبي سيراميكا كليوباترا على الأداء اليوم أمام الزمالك".

وأتم تصريحاته "هناك ضربة جزاء لم يتم احتسابها لنا في الشوط الأول كانت ستصنع الفارق أمام الزمالك".

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