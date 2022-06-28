جيل فيسنتي يعلن رحيل ريكاردو سواريش ومساعديه الأربعة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 13:35

كتب : FilGoal

ريكاردو سواريس

أعلن نادي جيل فيسنتي البرتغالي رحيله مديره الفني ريكاردو سواريش.

وتوصل سواريش لاتفاق لتدريب الأهلي وفقًا لما كشف FilGoal.com في وقتٍ سابق.

وذكر جيل فيسنتي أن سواريش يرحل رفقة مساعديه الأربعة كذلك بعد أن قاده في فترة ذهبية.

وذكر جيل فيسنتي في بيان رسمي:

"بعد التوصل لاتفاق على رحيل المدرب ريكاردو سواريش، جيل فيسنتي يعلن فسخ عقد المدير الفني.

ويثني جيل فيسنتي على عمل واحترافية ريكاردو سواريش خلال رحلته مع النادي، واسمه سيكون خالدًا دائمًا في تاريخ نادينا.

المساعدون ماوريسيو فاز، راؤول فاريا، باولو لوبو، بيدرو جيمارايش أنهوا عقودهم أيضا مع جيل فيسنتي.

جيل فيسنتي يتمنى الأفضل لهم جميعا في المستقبل".

ومن المنتظر أن يتواجد فاز وفاريا وجيمارايش في جهاز سواريش في الأهلي بشكل مؤكد، مع انتظار تحديد موقف إدارة القلعة الحمراء لمصير ميشيل ياناكوني لحسم موقف باولو لوبو مدرب الحراس.

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وذكر مصدر مقرب من سواريش في وقتٍ سابق لـ FilGoal.com أنه اجتمع بادارة جيل فيسنتي صباح الإثنين لإنهاء التعاقد.

وأضاف "سواريش سيصل القاهرة يوم الأربعاء وبنسبة كبيرة سيتواجد في مباراة سموحة لمشاهدتها من المدرجات".

وكان مصدر من الأهلي قد كشف لـ FilGoal.com عن وصول النادي لاتفاق مع سواريش ليكون مدربا للفريق في الفترة المقبلة.

وقاد سواريش -47 عاما- فريق جيل فيسنتي البرتغالي والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

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وحصد جيل فيسينتي المركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراجا.

وفاز جيل فيسنتي تحت قيادة سواريش الموسم الماضي في 13 مباراة بينما تعادل 12 مرة وخسر 9 مرات في الدوري.

ويقود سواريش الفريق البرتغالي منذ نوفمبر 2020 وينتهي تعاقده في صيف الموسم المقبل 2023.

ويقود الأهلي في الفترة الحالية سامي قمصان كمدير فني مؤقت بعد رحيل بيتسو موسيماني.

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ورحل بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي يوم 13 يونيو الجاري وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني لحين تعيين الجهاز الفني الجديد.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

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