هاشم مستور "الطفل المعجزة" يعود لأرض الواقع وينضم لفريق درجة ثانية مغربي

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 11:30

كتب : FilGoal

هاشم مستور - نهضة الزمامرة

أعلن نادي نهضة الزمامرة المغربي عن ضم هاشم مستور لاعب ميلان الأسبق في صفقة انتقال حر.

وينشط نادي نهضة خميس الزمامرة في دوري القسم الثاني المغربي بعد هبوطه في موسم 2020\2021.

وكانت آخر محطة لـ مستور في صفوف ريجينا الإيطالي الذي غادره في يوليو 2021 وظل غير مرتبط بأي نادٍ لمدة عام كامل.

ووُلد مستور في مدينة ريجيو دي إيميليا الإيطالية لأبوين مغربيين مهاجرين.

صانع الألعاب البالغ 24 عامًا بدأ مسيرته في ريجينا، قبل أن يخطفه ميلان في 2012 بعد منافسة شرسة مع أندية أوروبية كبيرة.

وفي موسم 2013\2014 انضم مستور لقائمة الفريق الاول في مباراة ساسولو تحت قيادة كلارنس سيدورف، وكان على وشك تحطيم الرقم القياسي كأصغر لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي، لكنه لم يشارك يومها وقتما بلغ من العمر 15 عامًا.

ولم يخض مستور أي مباراة بقميص الفريق الأول لـ ميلان، وخرج معارًا لـ مالاجا الإسباني الذي خاض معه 5 دقائق فقط لا غير.

كما لعب مستور معارًا لـ زفوله الهولندي، قبل أن ينتقل إلى لاميا اليوناني مجانًا في 2018، ومنه إلى ريجينا الفريق الذي بدأ في صفوفه، وخرج منه معارا.

ويمتلك مستور مباراة دولية وحيدة مع منتخب المغرب خاضها في 2015، كما مثّل منتخب ناشئي إيطاليا تحت 16 عامًا.

وتم اعتبار مستور موهبة خارقة في فترة مراهقته، ونال توقعات هائلة بشأن مستقبله، لكنه في الرابعة والعشرين من عمره يبدأ مغامرة خافتة الأضواء في القسم الثاني المغربي.

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