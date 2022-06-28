مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول قيمة العرض القطري لـ بدر بانون.. واتجاه للموافقة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 10:34

كتب : أحمد الخولي

بدر بانون يبدأ التأهيل في الأهلي

كشف مصدر من الأهلي عن تفاصيل العرض الذي تلقاه النادي الأحمر لمدافعه المغربي بدر بانون.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "تلقينا عرضا من نادي قطر القطري لشراء بدر بانون خلاص فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف "العرض قيمته 2,5 مليون دولار، و3 ملايين دولار شاملة المتغيرات والإضافات في الصفقة".

أخبار متعلقة
خبر في الجول - نادي قطر يتقدم بعرض لضم بدر بانون من الأهلي تقرير مغربي: الأهلي رفض عرضين لرحيل بدر بانون

وواصل "النادي الآن في مرحلة دراسة العرض المقدم من النادي القطري".

وأكمل "الاتجاه داخل الأهلي يميل للموافقة على العرض خاصة أن قيمته المالية كبيرة وتسهل على النادي إبرام صفقة أخرى في الدفاع لتعويض اللاعب المغربي".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن تلقي بانون عرض قطري من نادي قطر.

وانضم بدر بانون لصفوف الأهلي قادما من الرجاء المغربي بداية موسم 2020/2021.

ولعب بانون البالغ من العمر 28 عاما مع الأهلي 51 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وفاز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا مرة، والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة، وحصل أيضا على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرة.

وتعرض بدر بانون للإصابة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021 الماضي، غاب بسببها عن الملاعب لأكثر من 5 شهور قبل أن يعود منذ عدة أسابيع من جديد للمشاركة مع الأحمر.

واحتل قطر المركز التاسع في الدوري القطري بالموسم الماضي.

ويشرف المغربي يوسف السفري على تدريب نادي قطر الذي مثّله أيضًا كلاعب في نهاية مسيرته.

ويضم قطر في صفوفه الإسباني خافي مارتينيز لاعب بايرن ميونيخ السابق وبطل العالم 2010، وسيف أبو تريكة (مواليد 2004) نجل محمد أبو تركية.

وتوج قطر بالدوري القطري 3 مرات تاريخيًا، آخرها في 2003.

اقرأ أيضا:

أشرف صبحي يعلق على أزمة علي زين

مرتضى منصور يكشف عن مصير بنشرقي

الميدالية 12 لـ مصر في المتوسط

صاحب برونزية المتوسط يتحدث عن تشجيع الجزائر لـ مصر

من هم أبطال الدوريات العربية لهذا الموسم

بدر بانون الأهلي قطر الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
انتظروا حوار في الجول مع عمر مرموش نجم منتخب مصر ناصر العادلي لـ في الجول: "أنت حسام حسن الغريبة" كانت أفضل إشادة حظيت بها مواعيد مباريات الثلاثاء 28 يونيو 2022 – الزمالك في الدوري.. ومنتخب اليد يواجه صربيا أشرف صبحي: سيتم تكريم علي زين.. ومدرب مصر يجب أن يكون صاحب مشروع مرتضى منصور: بنشرقي أخبرنا أنه لا يريد الاستمرار في مصر المباراة الـ12 في الدوري.. إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الرقم الأفضل لـ العشري في الدوري.. فيوتشر يهزم نفسه أمام طلائع الجيش عبد العال: الفوز على الجونة كان ضروريا.. وسنكمل طريقنا للبقاء
أخر الأخبار
دورة ألعاب المتوسط - منتخب مصر لكرة الطائرة يتأهل لربع النهائي فضل إيطاليا 2 دقيقة | رياضات أخرى
انتظروا حوار في الجول مع عمر مرموش نجم منتخب مصر 13 دقيقة | المحترفون
سكاي: يونايتد يتفق مع برشلونة على ثمن صفقة دي يونج 35 دقيقة | ميركاتو
جميع ميداليات مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط 40 دقيقة | رياضات أخرى
ناصر العادلي لـ في الجول: "أنت حسام حسن الغريبة" كانت أفضل إشادة حظيت بها 41 دقيقة | الكرة المصرية
هاشم مستور "الطفل المعجزة" يعود لأرض الواقع وينضم لفريق درجة ثانية مغربي 54 دقيقة | الوطن العربي
سيتي على بعد خطوة من ضم حارس بيليفيلد 57 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول قيمة العرض القطري لـ بدر بانون.. واتجاه للموافقة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا