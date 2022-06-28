مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول قيمة العرض القطري لـ بدر بانون.. واتجاه للموافقة

كشف مصدر من الأهلي عن تفاصيل العرض الذي تلقاه النادي الأحمر لمدافعه المغربي بدر بانون.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "تلقينا عرضا من نادي قطر القطري لشراء بدر بانون خلاص فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف "العرض قيمته 2,5 مليون دولار، و3 ملايين دولار شاملة المتغيرات والإضافات في الصفقة".

وواصل "النادي الآن في مرحلة دراسة العرض المقدم من النادي القطري".

وأكمل "الاتجاه داخل الأهلي يميل للموافقة على العرض خاصة أن قيمته المالية كبيرة وتسهل على النادي إبرام صفقة أخرى في الدفاع لتعويض اللاعب المغربي".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن تلقي بانون عرض قطري من نادي قطر.

وانضم بدر بانون لصفوف الأهلي قادما من الرجاء المغربي بداية موسم 2020/2021.

ولعب بانون البالغ من العمر 28 عاما مع الأهلي 51 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وفاز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا مرة، والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة، وحصل أيضا على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرة.

وتعرض بدر بانون للإصابة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021 الماضي، غاب بسببها عن الملاعب لأكثر من 5 شهور قبل أن يعود منذ عدة أسابيع من جديد للمشاركة مع الأحمر.

واحتل قطر المركز التاسع في الدوري القطري بالموسم الماضي.

ويشرف المغربي يوسف السفري على تدريب نادي قطر الذي مثّله أيضًا كلاعب في نهاية مسيرته.

ويضم قطر في صفوفه الإسباني خافي مارتينيز لاعب بايرن ميونيخ السابق وبطل العالم 2010، وسيف أبو تريكة (مواليد 2004) نجل محمد أبو تركية.

وتوج قطر بالدوري القطري 3 مرات تاريخيًا، آخرها في 2003.

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