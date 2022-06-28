نصار العادلي لـ في الجول: "أنت حسام حسن الغربية" كانت أفضل إشادة حظيت بها

"أنت حسام حسن الغربية".. هكذا جاءت أفضل إشادة حصل عليها نصار العادلي، صاحب الهدف الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

عندما تشاهد أحد الأهداف الرائعة قد تنبهر، لكن انبهارك قد يزيد عندما تعلم أن من سجله يقترب من عامه الـ50 ويترأس أحد مراكز الشباب في مصر.

"الحاج نصار".. علاقة بأبو تريكة وحسام حسن وهدف مبهر متكرر.

وقال نصار لـ FilGoal.com: "لم أذهب إلى أكاديمية لتعلم كرة القدم، كنت أمارس الكرة في الحارات والشوارع".

وأضاف "رئيس نادي سندبسط -قرية تابعة لمحافظة الغربية- وجدني ألعب حافي القدمين، وعرض عليّ حينها اللعب لمركز الشباب، ولم أجد صعوبة في حجز مكاني في الفريق كنت أسجل أهدافا كثيرة".

وتابع "شاهدني مسؤولي زفتى بعد ذلك وانضممت إلى الفريق الأول، ثم تم تعيين بعد ذلك مدرب كبير يسمى صلاح محسن بهدف الصعود".

وواصل "طالبني حينها المدرب للانتظام في التمارين من أجل ودية، رددت كم هدفا تريد، قال هدفان".

وأكمل "سجلت حينها الهدفان، ثم تلقيت عرضا من فريق اتحاد الشرطة".

وأردف "هناك مباراة أتذكرها بوضوح مع اتحاد الشرطة، لم أسجل أهداف لكن ضغطت بشكل كبير على المدافعين والأمر كان واضحا للجميع".

وأتم "حينها قال لي المدير الفني جملة لم أنساها أنت حسام حسن الغربية".

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