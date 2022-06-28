دورة ألعاب المتوسط - منتخب مصر لكرة الطائرة يتأهل لربع النهائي بفضل إيطاليا

تأهل منتخب مصر لكرة الطائرة لربع نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وجاء تأهل مصر بفضل فوز إيطاليا على مقدونيا بنتيجة 3-0 ليحل في المركز الثاني في دور المجموعات خلف إيطاليا المتصدر.

وكان منتخب مصر قد تعرض للهزيمة في المباراة الأولى أمام إيطاليا بنتيجة 3-0، قبل أن يحقق الفوز بنفس النتيجة في المباراة لاثانية على مقدونيا.

ووصل رصيد مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط إلى 12 ميداليات، بواقع 3 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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