مرتضى منصور: بنشرقي أخبرنا أنه لا يريد الاستمرار في مصر

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 00:08

كتب : FilGoal

هدف بنشرقي مع الزمالك أمام الداخلية

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الموقف النهائي للمغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأبيض.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مرتضى عبر فيديو بموقع يوتيوب: "أخبرنا بنشرقي أننا نريد تجديد تعاقده في جلسة مع أمير مرتضى أمس الأحد، ولكنه أكد لنا أنه يريد الانتقال إلى دولة أخرى".

وأضاف "جلسنا مع بنشرقي أمس وأخبرنا أنه لا يريد الاستمرار في مصر وأنه يريد الانتقال لقطر أو تركيا

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وواصل "بنشرقي كان من المفترض أن يوقع تمديد تعاقده قبل 31 ديسمبر الماضي مع اللجنة السابقة، ونحن استلمنا النادي يوم 10 مارس".

وأتم تصريحاته "لن نقبل يد بنشرقي ليستمر مع الزمالك، سنقول له شكرا على الفترة التي قضاها معنا لأنه أسعد الجمهور وسنقيم له حفل تكريم".

بنشرقي البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الزمالك قادما من الهلال السعودي عام 2019 وحصل على 3 ألقاب مع حامل لقب الدوري المصري.

النجم المغربي شارك خلال الموسم الحالي في 27 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 7 بجميع المسابقات.

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