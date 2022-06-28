صاحب برونزية ألعاب المتوسط لـ في الجول: شعرت أنني في مصر بسبب تشجيع الجزائريين

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 00:42

كتب : FilGoal

هيثم فهمي - مصارعة رومانية

شدد هيثم فهمي الفائز بالميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط على أنه شعر وكأنه يلعب في مصر بسبب دعم الجمهور الجزائري، مشيرا إلى أنه ينتظر دعم المسؤولين للإعداد لأولمبياد باريس 2024.

وتوج هيثم فهمي بالميدالية البرونزية لمنافسات وزن 60 كجم للمصارعة الرومانية في المنافسات المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

وجاء ذلك بعد فوزه على بطل كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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وتعتبر هذه الميدالية الأولى لـ هيثم منذ إخفاق أولمبياد طوكيو 2020.

وقال هيثم لـ FilGoal.com: "الميدالية أعطتي إحساسا بالثقة والأمل، لأن التحضير لم يستغرق سوى شهر واحد فقط مع معكسر منتخب مصر وقبل ذلك كنت في حجر صحي للتعافي من فيروس كورونا".

وتابع "أول منافسة ليا في البطولة كانت بمثابة نهائي مبكر مع بطل تركيا الأول علي العالم لكن للأسف خسرت بعد مباراة طاحنة و ظلم من القرعة".

وعن إخفاق أولمبياد طوكيو 2020، قال فهمي: "أثر بالسلب عليّ لأن أبطال المصارعة لم يظهروا بالمستوى المأمول دون الحديث عن التفاصيل والأسباب".

وأضاف "رغم ذلك، نافسنا بشكل مباشر على ميداليتين وحصد محمد إبراهيم كيشو برونزية".

وعن أولمبياد باريس المقبلة، رد قائلا: "الميدالية تعطيني حافز ومنتظر دعم الاتحاد المصري والمسؤولين من الآن للإعداد لباريس وتفادي أي قصور في التخطيط إن شاء الله".

وأتم "شعب الجزائر كان داعما كبيرا للعرب خصوصا المصريين المتواجدين في النهائيات وبالفعل شعرت من تفاعل الجمهور وحبه للمصريين كأنني في مصر".

ميداليات بعثة مصر في البطولة حتى الآن

وارتفع رصيد مصر إلى 12 ميداليات، بواقع 3 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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