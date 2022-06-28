أشرف صبحي: سيتم تكريم علي زين.. ومدرب مصر يجب أن يكون صاحب مشروع

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أنه سيعقد جلسة مع علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد وبرشلونة الإسباني لتكريمه بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا.

وقال صبحي عبر قناة الشمس: "تواصلت مع علي زين وأخبرته أن ما حدث سوء تنسيق لأننا كنا نعتقد أنه سيسافر إلى الجزائر بشكل مباشر ولم نعلم أنه سيشعر بالحزن لعدم استقباله في القاهرة".

وأضاف "سوف أجتمع مع علي زين قبل سفره إلى الجزائر وسنقيم له حفل تكريم للاحتفال بتتويجه بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة".

وانتقل للحديث عن منتخب مصر لكرة القدم قائلا: "مدرب منتخب مصر المقبل يجب أن يكون لديه مشروعا وليس أي اختيار دون دراسة".

وكان علي زين قد كتب عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "من المحبط أن يتم إبلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "ثم يتم تجاهلك تجاهل تام ولا تجد من يستقبلك في المطار، برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبالي".