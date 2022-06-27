الهلال والسد والترجي.. أبطال الدوريات العربية لموسم 2021-2022

بعد موسم طويل انتهت أغلب الدوريات العربية وتحدد أبطالها، بينما ينتظر لا يزال البعض الآخر لم ينتهي.

وجمع لكم FilGoal.com جميع أبطال الدوريات العربية التي انتهت لموسم 2021/2022.

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