دورة ألعاب المتوسط - الميدالية الـ 12.. عبد اللطيف منيع يحرز فضية المصارعة الرومانية

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 23:07

كتب : FilGoal

عبد اللطيف منيع

توج محمد عبد اللطيف منيع بفضية منافسات المصارعة الرومانية بدورة ألعاب البحر المتوسط لوزن 130 كجم.

منيع خسر المباراة النهائية أمام التركي عثمان يلديريم بنتيجة 5-1 بعد التقدم بنقطة في بداية المواجهة.

وكان منيع قد فاز على التركي أمين جونيشي في مباراة نصف النهائي بنتيجة 2-0.

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وبذلك يرتفع رصيد مصر إلى 12 ميداليات، بواقع 3 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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