خبر في الجول - نادي قطر يتقدم بعرض لضم بدر بانون من الأهلي

تقدم نادي قطر القطري بعرض للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع بدر بانون مدافع الفريق الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن نادي قطر تقدم بعرض للأهلي يطلب خلاله التعاقد مع المدافع المغربي للفريق الأحمر.

ووصل عرض النادي القطري إلى 2.5 مليون دولار من أجل التعاقد مع بدر بانون.

ولا يزال الأهلي في مرحلة دراسة العرض جيدا وذلك قبل الرد على النادي القطري. في ظل عدم الإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد للفريق الأحمر.

وانضم بدر بانون لصفوف الأهلي قادما من الرجاء المغربي بداية موسم 2020/2021.

ولعب بانون البالغ من العمر 28 عاما مع الأهلي 51 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وفاز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا مرة، والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة، وحصل أيضا على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرة.

وتعرض بدر بانون للإصابة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021 الماضي، غاب بسببها عن الملاعب لأكثر من 5 شهور قبل أن يعود منذ عدة أسابيع من جديد للمشاركة مع الأحمر.

اقرأ أيضا

ذهبيتان لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط

ثلاثة مساعدين مؤكدين لسواريس في الأهلي وموقف يانكون

خطوة جديدة في مستقبل مرموش

تفاصيل عرض الأهلي لسواريس