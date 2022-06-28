مواعيد مباريات الثلاثاء 28 يونيو 2022 – الزمالك في الدوري.. ومنتخب اليد يواجه صربيا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 10:11

كتب : FilGoal

الزمالك

تستمر منافسات الدوري المصري للموسم الجاري بخوض 3 مباريات جديدة اليوم الثلاثاء.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الثلاثاء 28 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

يمكنك التعرف على كافة المواعيد ومتابعة كل النتائج من هــــنـــــا

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الدوري المصري

يستقبل الزمالك نظيره سيراميكا كليوبترا في استاد القاهرة بتمام التاسعة والنصف مساءً، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 1.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على غزل المحلة في الغربية بتمام السابعة مساءً، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 2.

فيما يستقبل المقاولون العرب نظيره البنك الأهلي في الجبل الأخضر بالسابعة مساءً أيضًا، مباراة تُبث عبر أون تايم سبورتس 3.

ألعاب المتوسط

وفي منافسات كرة اليد بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، يواجه منتخب مصر نظيره الصربي في الثالثة عصرًا عبر أون تايم سبورتس 3.

طالع جدول البعثة المصرية في اليوم الثالث لدورة ألعاب البحر المتوسط من هـــنــــا

كوبا ليبرتادوريس

وفي كوبا ليبرتادوريس وضمن منافسات دور الـ 16، يحل بوكا جونيورز الأرجنتيني ضيفًا على كورينثيانز البرازيلي في الثانية والنصف فجر الأربعاء، مباراة تُنقل عبر beIN Sports.

تنس

وفي منافسات بطولة ويمبدلون، يلتقي الإسباني رافاييل نادال بالأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو في الرابعة عصرًا عبر beIN Sports 5.

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