جدول البعثة المصرية في ثالث أيام دورة ألعاب البحر المتوسط.. رجال اليد وأبطال تنس الطاولة

تقام اليوم الموافق الإثنين 27 من شهر يونيو 2022 ثاني أيام منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط.

وتشارك البعثة المصرية في 11 لعبة باليوم الثالث من البطولة التي تقام في مدينة وهران الجزائرية حتى يوم 5 يوليو المقبل.

ويبرز منتخب كرة اليد الذي يواجه صربيا، ومنتخب سيدات الطائرة، وعمر عصر ودينا مشرف وهنا جودة لاعبي تنس الطاولة.

وفيما يلي جدول البعثة المصرية كاملًا ليوم الثلاثاء 28 يونيو:

الريشة الطائرة (10:00 ص)

الملاكمة (3:30 م – 4:15 م)

الجمباز (10:00 ص – 5:00 م)

منتخب اليد رجال أمام صربيا (3:00 م)

مصارعة (11:00 ص)

تنس (10:00 ص – 5:00 م)

تنس الطاولة (11:00 ص)

رماية (10:00 ص)

القوس والسهم (10:00 ص)

الشراع (12:00 ص)

منتخب الطائرة سيدات أمام تونس (4:00 م)

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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