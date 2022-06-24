وكيل روي فيتوريا لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ كل ما يُثار غير صحيح

أوضح نديم محمود أفزال وكيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا حقيقة التوصل لاتفاق لتولي تدريب الأهلي.

الأهلي انفصل عن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وأعلن عن تولي مساعده سامي قمصان مهمة القيادة الفنية مؤقتًا للفريق.

وقال وكيل المدرب البرتغالي لـ FilGoal.com: "كل ما يثار عن توصلنا لاتفاق مع الاهلي بشأن تدريب الفريق غير صحيح".

وأضاف "لم نتوصل لاتفاق مع أحد".

وأتم "لا يمكنني التعليق عن شيء أكثر من ذلك".

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي بدأ المفاوضات بالفعل مع البرتغالي فيتوريا.

لكن الطرفين لم يصلا لاتفاق حتى اللحظة لأن عرض الأهلي غير مقنع لـ فيتوريا.

المدرب البرتغالي يرغب في الحصول على راتب 4 ملايين دولار شاملة المساعدين، والأهلي يرغب في تخفيض المبلغ.

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السبب المادي نفسه كان وراء فشل مفاوضات فيتوريا مع فلامنجو قبل أيام، ليتجه النادي البرازيلي للتعاقد مع دوريفال جونيور في ولاية ثالثة.

فيتوريا كان قد اتفق مع الجزيرة الإماراتي بالفعل لتولي قيادته، لكن تغيير الإدارة تسبب في تعثُر المفاوضات.

ويتولى سامي قمصان مهمة تدريب الأهلي وقاد الفريق في 3 مباريات بالدوري عقب رحيل موسيماني ففاز على إيسترن كومباني وغزل المحلة وتعادل مع الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 19 مباراة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويستعد الأهلي للقاء بيراميدز يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس مصر 2020-2021.

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