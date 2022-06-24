موعد قرعة دور الـ 16 لـ كأس مصر 2021-2022.. والأندية المتأهلة

يستضيف اتحاد الكرة المصري في مقره بالجبلاية قرعة دور الـ 16 من كأس مصر 2021-2022.

وتُجرى القرعة غدا السبت في الساعة عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يشارك بمنافسات هذا الدور 16 فريقا من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة.

وتشهد القرعة تواجد 14 فريقا من الدوري الممتاز و2 من الدرجة الثانية هم: كفر الشيخ ومنتخب السويس بعدما أقصى كلاهما فاركو وفيوتشر على الترتيب.

الأندية المشاركة:

المقاولون العرب

إنبي

كفر الشيخ

الجونة

الإسماعيلي

سيراميكا كليوباترا

إيسترن كومباني

طلائع الجيش

البنك الأهلي

مصر المقاصة

سموحة

منتخب السويس

بيراميدز

المصري

الأهلي

الزمالك

يذكر أن النسخة الماضية من كأس مصر 2020-21 عرفت تأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز على أسوان.

فيما يلتقي الأهلي وبيراميدز يوم الأحد المقبل في إطار ربع النهائي والفائز يلتقي بتروجت في المربع الذهبي.

ويعد الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة 2019-2020 بالفوز على طلائع الجيش في النهائي بركلات الترجيح.

الأهلي حامل اللقب القياسي برصيد 37 لقبا، يليه الزمالك بـ 27 لقبا ثم الاتحاد والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل فريق.

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