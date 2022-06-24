موعد قرعة دور الـ 16 لـ كأس مصر 2021-2022.. والأندية المتأهلة

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 20:02

كتب : FilGoal

كأس مصر - بيان رسمي

يستضيف اتحاد الكرة المصري في مقره بالجبلاية قرعة دور الـ 16 من كأس مصر 2021-2022.

وتُجرى القرعة غدا السبت في الساعة عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يشارك بمنافسات هذا الدور 16 فريقا من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة.

وتشهد القرعة تواجد 14 فريقا من الدوري الممتاز و2 من الدرجة الثانية هم: كفر الشيخ ومنتخب السويس بعدما أقصى كلاهما فاركو وفيوتشر على الترتيب.

الأندية المشاركة:

المقاولون العرب

إنبي

كفر الشيخ

الجونة

الإسماعيلي

سيراميكا كليوباترا

إيسترن كومباني

طلائع الجيش

البنك الأهلي

مصر المقاصة

سموحة

منتخب السويس

بيراميدز

المصري

الأهلي

الزمالك

يذكر أن النسخة الماضية من كأس مصر 2020-21 عرفت تأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز على أسوان.

فيما يلتقي الأهلي وبيراميدز يوم الأحد المقبل في إطار ربع النهائي والفائز يلتقي بتروجت في المربع الذهبي.

ويعد الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة 2019-2020 بالفوز على طلائع الجيش في النهائي بركلات الترجيح.

الأهلي حامل اللقب القياسي برصيد 37 لقبا، يليه الزمالك بـ 27 لقبا ثم الاتحاد والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل فريق.

طالع أيضا:

من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدور

رونالدو يهدد يونايتد بالرحيل

جوني كالافات.. الأخطبوط صائد المواهب

الدوري السعودي - كارثة تاريخية تلوح في الأفق

قرعة كأس مصر كأس مصر 2022
نرشح لكم
كيروش يشارك الصحفيين رسالة لـ وليد العطار.. واتحاد الكرة يرد عبر في الجول مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا بيراميدز يكتفي بمران واحد قبل مواجهة الأهلي وكيل روي فيتوريا لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ كل ما يُثار غير صحيح محمد شريف أفضل لاعب في الجولة 22 من الدوري المصري مران الزمالك - عودة نيمار.. وتدريبات تأهيلية لخماسي الدفاع قبل لقاء سيراميكا كليوباترا مران الأهلي - مشاركة معلول وديانج وعبد المنعم قبل مواجهة بيراميدز كيروش لـ في الجول: العودة لتدريب مصر؟ لا يوجد عرض.. ولم أحصل على مستحقاتي حتى الآن
أخر الأخبار
كيروش يشارك الصحفيين رسالة لـ وليد العطار.. واتحاد الكرة يرد عبر في الجول 11 دقيقة | منتخب مصر
اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة السلسلة الختامية رجال وسيدات 14 دقيقة | رياضات أخرى
سكاي: ميلان يتحرك لضم حكيم زياش 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: أرسنال يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم جيسوس ساعة | ميركاتو
مغامرة ألاريو الجديدة.. فرانكفورت يتعاقد مع مهاجم باير ليفركوزن ساعة | ميركاتو
كرة سلة - منتخب مصر يودع كأس العالم 3×3 سيدات من دور المجموعات ساعة | كرة سلة
الصفقة الأولى.. تولوز يتعاقد مع مهاجم منتخب المغرب 2 ساعة | الوطن العربي
نواذيبو بطلا لـ الدوري الموريتاني للمرة العاشرة في تاريخه 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم 4 موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق