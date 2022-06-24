محمد شريف أفضل لاعب في الجولة 22 من الدوري المصري
الجمعة، 24 يونيو 2022 - 20:38
كتب : FilGoal
حصد محمد شريف مهاجم الأهلي جائزة أفضل لاعب في الجولة 22 من الدوري المصري.
محمد شريف
النادي : الأهلي
وتفوق شريف في تصويت الجماهير بحساب رابطة الأندية المصرية.
وسجل محمد شريف هدف الأهلي القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع في الفوز غزل المحلة بنتيجة 2-1.
هدف هو السابع لشريف الموسم الحالي في الدوري المصري.
و لاعب الجولة ال 2️⃣2️⃣ هو محـــــمد شريف ⚽💯#رابطة_الأندية_المحترفة #EPL pic.twitter.com/6D7HzKfxeV— رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) June 24, 2022
كما انفرد بصدارة ترتيب هدافي الأهلي في الدوري حتى الآن تاركا محمد مجدي أفشة وعلي معلول في المركز الثاني برصيد 6 أهداف.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 19 مباراة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.
وشارك محمد شريف الموسم الحالي 14 مباراة بالدوري سجل 7 وصنع 2.
ويستعد الأهلي للقاء بيراميدز يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس مصر 2020-2021.
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