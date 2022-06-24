محمد شريف أفضل لاعب في الجولة 22 من الدوري المصري

حصد محمد شريف مهاجم الأهلي جائزة أفضل لاعب في الجولة 22 من الدوري المصري.

وتفوق شريف في تصويت الجماهير بحساب رابطة الأندية المصرية.

وسجل محمد شريف هدف الأهلي القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع في الفوز غزل المحلة بنتيجة 2-1.

هدف هو السابع لشريف الموسم الحالي في الدوري المصري.

و لاعب الجولة ال 2️⃣2️⃣ هو محـــــمد شريف ⚽💯#رابطة_الأندية_المحترفة #EPL pic.twitter.com/6D7HzKfxeV — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) June 24, 2022

كما انفرد بصدارة ترتيب هدافي الأهلي في الدوري حتى الآن تاركا محمد مجدي أفشة وعلي معلول في المركز الثاني برصيد 6 أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 19 مباراة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وشارك محمد شريف الموسم الحالي 14 مباراة بالدوري سجل 7 وصنع 2.

ويستعد الأهلي للقاء بيراميدز يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس مصر 2020-2021.

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