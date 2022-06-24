محمد شريف أفضل لاعب في الجولة 22 من الدوري المصري

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

محمد شريف يسجل ويحتفل بهدف الأهلي القاتل ضد غزل المحلة

حصد محمد شريف مهاجم الأهلي جائزة أفضل لاعب في الجولة 22 من الدوري المصري.

وتفوق شريف في تصويت الجماهير بحساب رابطة الأندية المصرية.

وسجل محمد شريف هدف الأهلي القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع في الفوز غزل المحلة بنتيجة 2-1.

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هدف هو السابع لشريف الموسم الحالي في الدوري المصري.

كما انفرد بصدارة ترتيب هدافي الأهلي في الدوري حتى الآن تاركا محمد مجدي أفشة وعلي معلول في المركز الثاني برصيد 6 أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 19 مباراة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

وشارك محمد شريف الموسم الحالي 14 مباراة بالدوري سجل 7 وصنع 2.

ويستعد الأهلي للقاء بيراميدز يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس مصر 2020-2021.

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