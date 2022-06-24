تقرير: بعد فشل الكشف الطبي.. كلوب بروج يصرف نظر عن أندي كارول

أفادت تقارير صحفية عن فشل إتمام التعاقد بين الإنجليزي أندي كارول مع كلوب بروج البلجيكي بسبب إخفاقه في الكشف الطبي.

أندي كارول النادي : نيوكاسل يونايتد كلوب بروج

وكشفت صحيفة "HLN" البلجيكية أن كلوب بروج تراجع عن ضم كارول بعدما جاءت نتائج الفحص البدنية والعقلية "غير مرغوب فيها".

وأصبح كارول لاعبا حرا منذ يناير الماضي بعدما انتهى عقده مع ويست بروميتش ولم يجدد مع النادي.

حوار مطول لـ أندي كارول يحكي عن معاناته.

وبدأ كارول مسيرته الكروية رفقة ليفربول صيف 2011 بعدما تألق في صفوف نيوكاسل يونايتد لكن تجربته مع الريدز لم تكلل بالنجاح ليصبح رهين مقاعد البدلاء.

وانتشل وست هام اللاعب من كونه بديلا بعدما أُعير في صفوفه عام 2012 ثم شرائه نهائيا الصيف الذي يليه.

ماذا يحدث في الفحص الطبي والخطوات. ولماذا يفشل البعض؟

وعاد كارول إلى نيوكاسل من جديد صيف 2019 وظل موسمين حتى نهاية عقده وأصبح دون ناد لعام كامل.

ويمتلك كارول 9 مباريات دولية مع إنجلترا، وسجل هدفا شهيرا في شباك السويد بمنافسات يورو 2012 بضربة رأسية ساحقة.

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