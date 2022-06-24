إيجوايين: جماهير نابولي نبذوني بعد انتقالي ليوفنتوس.. لكن "كارما" لعبت دورها

يرى جونزالو إيجوايين لاعب إنتر ميامي الأمريكي أنه استطاع الرد على الكره الشديد الذي يحمله جماهير نابولي خلال فتراته مع يوفنتوس.

جونزالو إيجوايين النادي : إنتر ميامي نابولي يوفنتوس

وأصبح إيجوايين لاعبا منبوذا بعدما رحل عن فريق الجنوب صيف 2016 وانتقل إلى يوفنتوس مقابل 90 مليون يورو.

وصرح إيجوايين لـ TYC Sports الأرجنتينية عن أسباب رحيله عن نابولي: "سجلت 36 هدفا ولم نفز بشيء، ولم أستطع فعل أي شيء آخر".

وأضاف "تلقيت الكثير من الكراهية من جماهير نابولي، لكن "كارما" لعبت دورها".

وأتم "كل الإهانات عادت إليهم، واجهت نابولي في 8 مباريات، سجلت خلالهم 6 أهداف".

وحظت مسيرة إيجوايين (34 عاما) الذي قرر الاعتزال نهاية الموسم الجاري الكثير من المحطات أبرزها ريال مدريد ويوفنتوس.

وقضى هيجواين سبع سنوات مع النادي الملكي، وحقق لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات، إلى جانب كأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني مرتين، قبل أن ينتقل إلى إيطاليا ليلعب مع نابولي ثم يوفنتوس.

وكانت فترة الثلاث سنوات التي قضاها مع "البيانكونيري" هي الأكثر نجاحا بعدما حقق ثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مرتين.

تخلل وقت المهاجم في يوفنتوس فترات إعارة إلى ميلان وتشيلسي، توج خلالها بلقب الدوري الأوروبي مع البلوز عام 2019.

وسجل هيجواين بقميص الأرجنتين 31 هدفا في 75 مباراة، وظهر في بطولة كأس العالم ثلاث مرات، بما في ذلك عندما احتلت الأرجنتين الوصافة أمام ألمانيا عام 2014.

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