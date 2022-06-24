كيروش لـ في الجول: العودة لتدريب مصر؟ لا يوجد عرض.. ولم أحصل على مستحقاتي حتى الآن

قال كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر إنه لم يصل إليه أي عرض للعودة لتدريب الفراعنة منوها أنه لم يحصل مستحقاته كاملة حتى الآن.

وتحدث كيروش لـFilGoal.com قائلا: "لم يتقدم اتحاد الكرة بعرض لي حتى الآن".

وشدد "لا أعرف أي شيء عن هذا الأمر".

وأضاف المدرب البرتغالي "لم أحصل حتى الآن على مستحقاتي كاملة من اتحاد الكرة رغم رحيلي منذ ثلاثة أشهر عن تدريب المنتخب المصري".

ورحل كيروش عن تدريب مصر في أعقاب الفشل في التأهل لكأس العالم 2022 عقب الهزيمة من السنغال بركلات الترجيح.

وقاد كيروش منتخب مصر في 20 مباراة فاز في 13 وخسر خمس مرات وتعادل مرتين.

وبلغ معه منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 وخسر أمام السنغال بركلات الترجيح.

وتأتي قصة المستحقات المتأخرة لكيروش مثلما أعلن في وقت سابق مساعده في منتخب مصر روجر دي سا الذي أكد أنه لم يتلق سوى 15% منها حتى الآن.

وأضاف في تصريحاته لـFilGoal.com "لم أتلق إلا 15% من مستحقاتي المتأخرة".

وشدد: "هذه هي النسبة التي وصلتني في حسابي البنكي".

وأتم مازحًا: "سأنتظر توضيحًا من البنك بشأن بقية المبلغ".

وكان مصدر من اتحاد الكرة تحدث سابقا لـFilGoal.com قائلا: " "بداية لا يوجد رواتب متأخرة للجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر. كل المساعدين حصلوا على جميع رواتبهم، باستثناء كارلوس كيروش الذي يتبقى له قيمة راتب شهر واحد".

وأضاف "ما يُصرف حاليا من اتحاد الكرة هو مكافآت التأهل عن كل دور في كأس أمم إفريقيا 2021 وليس رواتب".

المصدر أكمل "قبل أسبوع، صرف اتحاد الكرة قيمة مكافأة دور الـ 16 من أمم إفريقيا للأفراد المصريين في جهاز كيروش، وهذا ما وصل لـ كيروش".

واستمر "أثناء أحد جلسات التفاوض مع كيروش، اشترط البرتغالي دفع قيمة المكافآت المتأخرة للمساعدين الأجانب كذلك من أجل الاستمرار في المفاوضات على العودة لتدريب منتخب مصر".

المصدر أتبع "بالفعل اتحاد الكرة صرف مكافآت دور الـ 16 من أمم إفريقيا للمساعدين سواء المصريين أو الأجانب، ويتبقى باقي مراحل البطولة (ربع ونصف النهائي)".

وأتم "اتحاد الكرة وعد كذلك بصرف باقي المكافآت على مراحل خلال الفترة المقبلة، على أن تكون البداية بعد أسبوع بصرف مكافأة ربع النهائي".

فيما تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: " "قائمة المرشحين لمدرب منتخب مصر تضم عددا قليلا".

وأضاف "بالنسبة عما يقال عن كارلوس كيروش فلا يوجد ما يُثار ماليا أو اشتراطات".

وأردف "نعمل أيضا على أسماء أخرى غير كيروش".