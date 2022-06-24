تقرير تركي: رسالة تريزيجيه تسهل انتقاله إلى طرابزون سبور

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 12:17

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

يبدو أن انتقال محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا إلى صفوف طرابزون سبور أصبح وشيكا بعد وصول المفاوضات بين الطرفين لمرحلة متقدمة.

وذكر موقع " turkiyegazetesi" التركي في تقرير له اليوم الجمعة أن تريزيجيه أرسل رسالة إلى إدارة طرابزون سبور قال فيها: "إذا تمكنا من الاتفاق على راتبي السنوي سوف أتحدث مع أستون فيلا لتسوية الأمر".

وأشار التقرير إلى أنه بناء على تلك الخطوة من لاعب منتخب مصر فقد قررت إدارة طرابزون سبور رفع العرض المادي لتريزريجيه إلى مليون يورو سنويا عن طريق وضع العديد من الحوافز في العقد.

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يأتي ذلك بعدما كان العرض السابق يقدر بمليون و500 ألف يورو.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يخفض أستون فيلا طلباته المادية للموافقة على بيع تريزيجيه من 3 ملايين و500 ألف يورو إلى 3 ملايين فقط.

وكان كريستيان إيميلي وكيل تريزيجيه قد وصل تركيا يوم الأحد من أجل إتمام الصفقة.

وانتقل تريزيجيه لصفوف أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي في يوليو 2019 ليشارك مع الفيلانز في 64 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وقضى تريزيجيه النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى إسطنبول باشاك شهير في الدوري التركي كذلك.

وسبق لتريزيجيه خوض تجربة أخرى في الدوري التركي في صفوف قاسم باشا.

يذكر أن طرابزون سبور توج بالدوري التركي الموسم الماضي وسيخوض تصفيات دوري أبطال أوروبا.

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