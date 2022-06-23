أدار نهائيا أوروبيا ودربي القاهرة وملحمة الأبطال.. من هو كوفاكس حكم الأهلي وبيراميدز

أسند الاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز الأحد في ربع نهائي كأس مصر 2021، للحكم الروماني إستفان كوفاكس.

فيما يتولى المجري تاماس بوجنار مهمة حكم الفيديو، ويعاونه مواطنه بيك بالاز كحكم فيديو مساعد.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:

حكم ساحة: الروماني إستفان كوفاكس

مساعد أول: الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين

مساعد ثانٍ: الروماني أرتين ميهاي أوفيديو

الحكم الرابع: الروماني تشيفوليت أندري فلورين

حكم الفيديو: المجري بوجنار تاماس

حكم الفيديو المساعد: المجري بيك بالاز

من هو كوفاكس

يعد كوفاكس أحد أهم حكام قارة أوروبا، إذ أدار هذا الموسم نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين روما وفينورد.

كما أدار كوفاكس مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت بتفوق الفريق الإنجليزي 4-3.

واحتسب كوفاكس ركلة جزاء لـ ريال مدريد في اللحظات الأخيرة من المباراة أسفرت عن هدف كريم بنزيمة الثالث للميرنجي.

كما أدار كوفاكس مباراة مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد في ذهاب ربع النهائي والتي فاز بها الإنجليز بهدف نظيف.

وأدار كوفاكس 5 مباريات إجمالا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأشرف على مباراة برشلونة ونابولي في ذهاب دور الـ 32 مكرر في الدوري الأوروبي.

وظهر كوفاكس في يورو 2020 وأدار مباراة مقدونيا الشمالية وهولندا في دور المجموعات.

ولن يكون ظهور كوفاكس يوم الأحد هو الأول له في الملاعب المصرية، إذ أشرف على إدارة قمة الأهلي والزمالك في مارس 2019 التي انتهت بالتعادل 0-0، وأشهر يومها 8 بطاقات صفراء.

كما سبق له إدارة 11 مباراة في الدوري السعودي، بالإضافة إلى العديد من المباريات الدولية بين المنتخبات.

ويعد كوفاكس حكمًا دوليًا منذ عام 2010، ويبلغ 37 عامًا.

سبب غياب حكام الدوريات الخمس الكبرى

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق أن مباراة الأهلي وبيراميدز لن يديرها حكم من الدوريات الخمس الكبرى، كما حدث بانتداب حكم إسباني لمباراة الأهلي والزمالك الأخيرة.

وقال مصدر من لجنة الحكام مساء أمس الأربعاء لـFilGoal.com: "لم نتفق مع حكم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر حتى الآن".

وأضاف "كنا قد اتفقنا مع حكم من الدوريات الخمسة الكبرى، لكنه اعتذر، وسنجري محاولة أخرى غدا، لكن ربما يكون الحكم من خارج الدوريات الخمس الكبرى".

كان عصام عبد الفتاح قد صرح يوم الثلاثاء بأنه اتفق مع حكم أجنبي للمباراة، سيفصح عنه في وقت لاحق.

وصرح عبد الفتاح بأن المباراة ستكون بحكام أجانب بناء على طلب الأهلي.

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