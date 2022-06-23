سادس إفريقيا وثالث العرب.. منتخب مصر يهبط 8 مراكز في تصنيف فيفا

الخميس، 23 يونيو 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر

هبط منتخب مصر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ثمانية مراكز ليصبح في المركز 40 عالميا.

وكان منتخب الفراعنة في المركز 32 في تصنيف شهر مارس الأخير قبل أن يهبط ثمانية مراكز.

وبذلك يصبح المنتخب في المركز السادس إفريقيا ليهبط مركزين على المستوى القاري.

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بينما على المستوى العربي فيأتي منتخب مصر في المركز الثالث خلف منتخبي المغرب وتونس.

ويتصدر منتخب السنغال التصنيف القاري بعد صعوده مركزين ليصبح في المركز الثامن عشر.

بينما على المستوى العالمي حافظ منتخبا البرازيل وبلجيكا على ترتيبهما الأول والثاني عالميا.

ونجح منتخب الأرجنتين في الصعود إلى المركز الثالث لتهبط فرنسا إلى الرابع بدلا منه.

الـ 10 الأوائل في التصنيف العالمي

بلجيكا

البرازيل

الأرجنتين

فرنسا

إنجلترا

إسبانيا

إيطاليا

هولندا

البرتغال

الدنمارك

الـ 10 الأوائل في إفريقيا

السنغال (18)

المغرب (22)

تونس (30)

نيجيريا (31)

الكاميرون (38)

مصر (40)

الجزائر (41)

مالي (46)

كوت ديفوار (52)

بوركينا فاسو (55)

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