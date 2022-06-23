صراع ناري على لقب الدوري السعودي بين الهلال واتحاد جدة

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري السعودي بين الهلال واتحاد جدة قبل الجولتين الأخيرتين، فكيف يكون مصير اللقب؟.

الاتحاد الذي اعتقد الجميع بأن تحقيق اللقب الأول في الدوري منذ 2009 بات قريبا، لم يعد مصيره في يده الآن.

فقد خسر الاتحاد أمام الطائي في الجولة الماضية، وانتصر الهلال على أبها ليتقاسما مركز الصدارة.

الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 61 وهو نفس رصيد الاتحاد، ولكن الزعيم سيبقى في الصدارة مع تفوقه في المواجهات المباشرة.

الهلال سيلعب مع الفتح والفيصلي في آخر جولتين من الدوري، بينما سيواجه الاتحاد كلا من الاتفاق والباطن.

وتقام مباريات الجولة قبل الأخيرة يوم الخميس، ويمكن للهلال أن يتوج باللقب في حالة فوزه على الفتح وخسارة زملاء أحمد حجازي من الاتفاق.

وذلك لأن لائحة الدوري السعودي تنص على اللجوء إلى نتائج المواجهات المباشرة عند تنافس فريقين على لقب الدوري، وهو ما يتفوق فيه الزعيم على اتحاد جدة.

فقد انتصر الهلال في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1، وفي الدور الثاني فاز بنتيجة 3-1.

وبذلك قد تصبح نتائج الجولة الأخيرة بلا قيمة بالنسبة لصراع اللقب.

مباريات الجولة الأخيرة ستقام يوم الإثنين، وسيتجدد الصراع في حالة فوز الفريقين في الجولة قبل الأخيرة أو تعادلهما أو خسارتهما.

ويحتاج اتحاد جدة لتعثر الهلال في إحدى مباراتيه بالتعادل أو الخسارة مع فوزه في مباراتيه من أجل تحقيق اللقب.

يذكر أن الهلال هو حامل لقب آخر نسختين من الدوري السعودي للمحترفين.

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