عصام عبد الفتاح لـ في الجول: مواجهة الأهلي وبيراميدز بحكام أجانب

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 16:33

كتب : بسام أبو بكر

شريف إكرامي محمد شريف الأهلي بيراميدز

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بحكام أجانب.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز الاثنين المقبل 26 يونيو لحساب ربع نهائي كأس مصر 2020-2021.

وقال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لـ FilGoal.com: "مباراة الأهلي وبيراميدز بحكام أجانب بناء على طلب الأهلي".

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وأضاف "خاطبنا أكثر من اتحاد وتم الاتفاق على حكم اللقاء بالفعل ولكن سنعلن عنه في الوقت المناسب".

ومن المنتظر أن يواجه الفائز منهما بتروجيت في نصف النهائي 2 يوليو.

وتقام المباراة النهائية بين الزمالك والفائز من نصف النهائي الآخر 21 يوليو.

وعلق عصام عبد الفتاح في وقت سابق على حكم مباراة القمة وقرار الاتحاد المصري بتعيين خبير تحكيم أجنبي.

وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لعبة إمام عاشور في مباراة القمة من وجهة نظري هي ركلة جزاء للزمالك".

وأضاف "المباراة كانت أقل من المستوى ولم يكن هناك حالات جدلية كبيرة وكل ذلك ساعد طاقم التحكيم الإسباني في الظهور بشكل جيد".

وواصل "الاختبار الحقيقي الذي واجه الحكم خلال مباراة القمة كانت لعبة مطالبة الزمالك بركلة الجزاء".

وتابع "من وجهة نظري مباراة القمة كانت سهلة جدا على الحكم".

وشدد "هناك فارق كبير جدا بين مباراة القمة التي أدارها محمد عادل واللقاء الذي أداره الحكم الإسباني، لأن مباراة الدور الأول شهدت 3 ركلات جزاء".

وأشار "تقييم حكم القمة هو 7.5 من 10 لأنه ارتكب خطأ أثر على نتيجة المباراة، وهذا هو معيار الاتحاد الدولي وليس تقييمي الشخصي".

وأوضح "مساعد الحكم كان يقف بشكل خاطئ في لقطة الهدف الثاني للأهلي، واتخذ القرار باحتساب الهدف لأن الحالة واضحة جدا".

وأفصح "الفيديو لم يتدخل في هدف الأهلي الثاني لأن اللعبة كانت واضحة للغاية".

واستكمل "إذا أقيمت مباراة القمة الأخيرة بحكم مصري لكانت لم تكتمل، وذلك بسبب التعصب الأعمى والإعلام الملون".

وأكد "الخبير الأجنبي لن يضيف للتحكيم المصري أي شيء، وكيف سيتعامل مع الحكام المصريين، ووفقا لخبرتي هذه التجربة لتطوير التحكيم في مصر ستفشل بشكل كبير".

وضرب المثل قائلا: "السعودية بها خبراء أجانب لتطوير الحكام وفي المقابل كل المباريات الكبيرة هناك يديرها حكام أجانب، فكيف نفعل ذلك في مصر؟".

وأردف "كل الأسماء التي تتردد في الإعلام حول هوية الخبير التحكيمي الأجنبي الذي سيعمل مع لجنة الحكام غير صحيحة".

وبسؤاله ماذا إذا جاء كلاتينبرج لتولي منصب خبير تطوير التحكيم في مصر؟ رد عبد الفتاح متعجبا: "هل من المنطقي أن يستمع اللواء لتعليمات الملازم؟".

وعن باقي الحالات التحكيمية في مباريات الدوري قال: "الإسماعيلي ليس له ركلة جزاء أمام المقاولون، كذلك الحالات الذي يتحدث عنها الجونة في مباراة المصري ليس بها أي خطأ تحكيمي".

وأتم تصريحاته "احترم قرار اتحاد الكرة بتعيين خبير تحكيم أجنبي لتطوير التحكيم، سواء وافقت أم لا".

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