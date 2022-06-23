الكومي: لم نستفد من صفقات يناير والأمر مختلف قبل الموسم الجديد.. وأوفيت بتصريحاتي السابقة

اعترف يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن فريقه لم يستفد بصفقات سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

ووعد الكومي بأن يكون الأمر مختلف مع صفقات الموسم الجديد.

وقال الكومي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم أندم على تصريحاتي السابقة وأوفيت بها، أي مدير فني سيخسر ثلاث مباريات متتالية سيرحل، لأن هذا سيكون صعبا على الفريق والجماهير والإدارة".

وشدد رئيس الإسماعيلي "لا أرى في مواقع التواصل الاجتماعي سوى شائعات عن الإسماعيلي، هم ليسوا مأثرين وفي النهاية (شوية عيال)، لم أعد أتابعهم ولا أهتم بما يقولون".

وتولى قيادة الإسماعيلي في عهد الكومي منذ نجاحه في انتخابات مجلس الإدارة بنوفمبر الماضي، أربع أجهزة فنية مختلفة حتى الآن.

وكشف الكومي "اتفقت مع حسني عبد ربه بالفعل مع الجهاز الفني السابق، ولكنه في النهاية لن يعمل معي سيعمل مع جهاز فني، فماذا أفعل عندما يرفض المدير الفني العمل معه؟".

وأوضح "كان ذلك بناء على حمد إبراهيم الذي يرى إنه لا يحتاجه في تلك الفترة ولا أرى فيه عيبا".

وكان حسني عبد ربه قد كشف في وقت سابق عن اتفاق يحيى الكومي على التعاقد معه في الجهاز الفني السابق قبل أن يعلن إبلاغه بعدم العمل معهم.

وتابع يحيى الكومي "الجهاز الفني الحالي بالكامل يكلف النادي ما يقرب من 600 إلى 700 ألف وهو حقهم".

وأوضح "معاناة الإسماعيلي منذ فترة طويلة، عبارة عن مجموعة من الأحداث المتراكمة عندما وصلت وجدت النادي في سبات عميق".

وكشف رئيس الإسماعيلي "توليت المسئولية ووجدت النادي بدون شيء، بالإضافة لقضية مع نادي النجوم وأخرى مع لسعد الجزيري الذي يطالب بمستحقات 450 ألف دولار".

وبالحديث عن الصفقات قال: "حاولنا الاجتهاد في يناير ونجحنا في ضم 11 لاعبا، الجميع يعلم أن فترة الانتقالات الشتوية وأعتذر عن ذلك أغلبهم (كسر) لا يوجد بها لاعبون سوبر".

واختتم يحيى الكومي تصريحاته "لم نستفد من صفقات يناير وستكون هناك أفكار مختلفة تماما قبل انطلاق الموسم الجديد، سنركز على الهجوم مع بعض التدعيمات الدفاعية".

اقرأ أيضا:

من طوكيو إلى الجبل الأخضر.. الزمالك يتجاوز البنك

فيريرا ينتقد الدوري المصري

يوسف أسامة نبيه: لا ألعب لأني ابن عامل

أول رد فعل من خالد جلال بعد الخسارة أمام الزمالك

بيراميدز يدهس إيسترن كومباني