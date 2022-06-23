أبو عبلة: الخبير النمساوي يؤكد اقتراب أكرم توفيق من العودة للتدريبات الجماعية

الخميس، 23 يونيو 2022 - 13:57

كتب : FilGoal

أكرم توفيق - الأهلي - الرجاء - كأس السوبر الإفريقي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمتواجد من أكرم توفيق في النمسا، أن الخبير النمساوي الطبيب كريستيان فينك يؤكد اقتراب اللاعب من التدريبات الجماعية.

وأجرى فينك جراحة الرباط الصليبي للاعب ويشرف حاليا على برنامجه التأهيلي الحالي.

ويرافق أحمد أبوعبلة أكرم توفيق في النمسا، لعرضه على الخبير فينك، الطبيب المعالج له‏، والاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة في ضوء ‏الأشعة والفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها اللاعب.

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وأثنى فينك على البرنامج التأهيلي الخاص بأكرم توفيق والذي قام بتنفيذه في القاهرة وأحد المراكز الطبية المتخصصة في قطر.

وتعرض توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون في يناير الماضي.

وحرص أبو عبلة على إهداء فينك درع وقميص الأهلي تقديرا لجهوده وتعاونه مع العديد من اللاعبين بالفريق.

وخضع توفيق لفترة تأهيل في القاهرة، ثم استكمل برنامجه التأهيلي في قطر للتعافي ‏من إصابته وتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

وخاض أكرم توفيق قبل إصابته عشر مباريات هذا الموسم مع الأهلي في مختلف المسابقات.

وشارك أكرم في تتويج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.

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