مرتضى: يجب إيقاف الدوري الآن.. وأزلت لافتة طارق حامد من النادي

الخميس، 23 يونيو 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - رئيس الزمالك

ناشد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، المسؤولين عن الكرة المصرية بإيقاف الدوري العام لإراحة اللاعبين.

وصرّح مرتضى عقب فوز الزمالك على البنك الأهلي: "أداء الزمالك أمام البنك الأهلي كان مميزًا، لكن تم احتساب ركلة جزاء علينا ليس لها علاقة بركلات الجزاء، عبد الله جمعة حاول أن يلعب الكرة، وكلا اللاعبين جسمهما كان خارج منطقة الجزاء. يجب أن يرحل الجيل الحالي بالكامل من الحكام، هناك حكام صاعدين مميزين".

وتابع في حديثه عبر قناة الشمس: "وصلني خطاب من اتحاد الكرة يفيد أن الزمالك لن يحصل على الرخصة حال لم يسدد مديونية تقدر بـ 78 مليون جنيه. اتحاد الكرة لديه مديونية لدى الأندية مقابل رسوم قيد اللاعبين، فكيف ذلك وأنا لم أقيّد لاعبين منذ عام ونصف؟ لن أسدد ديون مجلس آخر".

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وأوضح: "ليس على الزمالك أي مديونية للاعب أو مدرب، كل المبالغ تم سداده وأنهيت كل الأحكام وخزانة الزمالك فيها 200 مليون جنيه ونتصدر الدوري وفزنا بدوري وكأس الطائرة".

وأكمل: "الأهلي يتحمل مسؤولية الإجهاد منذ موسم الكورونا، الأندية كلها وافقت على إيقاف الدوري باستثناء الأهلي ووادي دجلة، لكنهم تراجعوا بعد ذلك وشطبوا على توقيعاتهم".

وشدد: "أوقفوا الدوري الآن أيًا كانت النتيجة سواء فوز الزمالك أو الأهلي، يجب أن يحصل اللاعبين على راحة وأن نبدأ الموسم المقبل من أغسطس".

وكشف: "التحقيق مع طارق حامد وأبو جبل سيتم الأربعاء، أزلت لافتة حديقة طارق حامد لأنه هرب من مباراتين مهمتين، فكيف أكرمه في نادي الزمالك!".

وأتم: "قدمت عضوية عاملة للاعبين حتى يشعروا بالانتماء للنادي مثل لاعبيه القدامى".

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة خاضها، فيما يأتي بيراميدز ثانيًا برصيد 46 نقطة بنفس عدد المباريات، والأهلي في المركز الثالث بـ 44 نقطة من 19 مباراة خاضها.

وقلب الزمالك تأخره أمام البنك الأهلي لفوز بهدفين مقابل هدف واحد مساء الأربعاء.

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