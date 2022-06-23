مصدر من الحكام لـ في الجول: حكم الأهلي وبيراميدز اعتذر عن عدم الحضور.. ومحاولة أخرى

كشف مصدر من لجنة الحكام عن موقف الحكم الأجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.

الأهلي يواجه بيراميدز يوم الأحد المقبل في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020/2021.

وقال مصدر من لجنة الحكام لـFilGoal.com: "لم نتفق مع حكم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر حتى الآن".

وأضاف "كنا قد اتفقنا مع حكم من الدوريات الخمسة الكبرى، لكنه اعتذر، وسنجري محاولة أخرى غدا، لكن ربما يكون الحكم من خارج الدوريات الخمس الكبرى".

كان عصام عبد الفتاح قد صرح يوم الثلاثاء بأنه اتفق مع حكم أجنبي للمباراة، سيفصح عنه في وقت لاحق.

وصرح عبد الفتاح بأن المباراة ستكون بحكام أجانب بناء على طلب الأهلي.

الأهلي خاض مباراة الزمالك في قمة الدوري قبل أيام بتحكيم أجنبي أيضا بإدارة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا، وتعادل فيها بهدفين لكل فريق.

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