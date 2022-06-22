يوسف نبيه: هدفنا إثبات جدارتنا داخل الزمالك ومشاركتنا ليست لأننا أبناء عاملين.. وأشكر فيريرا

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 22:14

كتب : FilGoal

يوسف أسامة الزمالك X الأهلي

توجه يوسف أسامة نبيه نجم الزمالك الشاب بالشكر إلى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق بسبب منحه الفرصة للاعبين الشباب.

وصنع يوسف اسامة ثاني أهدافه في ثاني مشاركاته مع الفريق الأول بالزمالك في الدوري المصري.

وكان الزمالك قد حول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

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وقال يوسف أسامة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سعيد بتحقيق الثلاث نقاط وكنا نتمنى تحقيق ذلك أيضا أمام الأهلي".

وأضاف نبيه "نجحنا في إثبات جدارتنا الفترة الأخيرة وأننا نلعب بسبب مجهودنا وليس لأننا أبناء عاملين، وأشكر فيريرا على منحه الفرصة لنا".

وشدد لاعب الزمالك الشاب "لكي تثبت جدارتك يجب أن تظهر بصورة جيدة أمام الفرق الكبرى، لذلك كان علينا التركيز واللعب بشكل جيد أمام الأهلي".

وكان يوسف أسامة قد صنع هدفا في تعادل الزمالك أمام الأهلي بهدفين لكل منهما في قمة الدوري المؤجلة من الجولة 20.

وتابع يوسف أسامة "سنحت لنا الفرصة حاليا للمشاركة وعلينا إثبات جدارتنا لأن هدفنا هو الاستمرار مع نادي الزمالك وعدم الخروج معارين".

واختتم نجم الزمالك الشاب تصريحاته "نلعب كل مباراة من أجل الفوز لنحقق الدوري ونحافظ على اللقب للمرة الثانية وهدفنا إعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائبة للجماهير من جديد".

ورفع الزمالك رصيده إلى 48 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز السابع بـ 30 نقطة بنفس عدد المباريات.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة 23 من المسابقة.

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